American Football

NFL: Skandal-Szene mitten im Spiel - Steelers-Superstar schlägt Fan ins Gesicht

  • Veröffentlicht: 22.12.2025
  • 00:43 Uhr
  • ran.de

D.K. Metcalf leistet sich im NFL-Spiel seiner Pittsburgh Steelers bei den Detroit Lions einen Aussetzer. Der Wide Receiver schlägt einen Detroit-Fan auf der Tribüne.

Diese Aktion dürfte Konsequenzen nach sich ziehen: Wide Receiver D.K. Metcalf von den Pittsburgh Steelers ist im NFL-Spiel bei den Detroit Lions einem Fan auf der Tribüne gegenüber handgreiflich geworden.

Wie die Fernsehbilder zeigten, ging Metcalf zunächst auf den Anhänger der Lions zu, der allerdings auch markantes gelbes Trikot oder Handtuch der Steelers in der Hand hielt.

NFL: Metcalf schlägt Detroit-Fan ins Gesicht

Es folgte eine kurze Konversation, in deren Verlauf der Fan offensichtlich etwas in Richtung Metcalf sagte. Daraufhin verlor der 28-Jährige die Beherrschung und schlug ihm einmal kräftig ins Gesicht.

Kurz darauf ist zu sehen, wie der Detroit-Fan jubelnd die Arme nach oben reißt - womöglich, weil er sich darüber freute, mit seiner potenziellen Provokation Erfolg gehabt zu haben.

Ob die NFL gegen Metcalf ermitteln wird und welche Strafe ihm möglicherweise droht, bleibt abzuwarten.

NFL auf Joyn - Relive und Highlights

  • Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

  • Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn

