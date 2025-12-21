NFL: Skandal-Szene mitten im Spiel - Steelers-Superstar schlägt Fan ins Gesicht

D.K. Metcalf leistet sich im NFL-Spiel seiner Pittsburgh Steelers bei den Detroit Lions einen Aussetzer. Der Wide Receiver schlägt einen Detroit-Fan auf der Tribüne.

Diese Aktion dürfte Konsequenzen nach sich ziehen: Wide Receiver D.K. Metcalf von den Pittsburgh Steelers ist im NFL-Spiel bei den Detroit Lions einem Fan auf der Tribüne gegenüber handgreiflich geworden.

Wie die Fernsehbilder zeigten, ging Metcalf zunächst auf den Anhänger der Lions zu, der allerdings auch markantes gelbes Trikot oder Handtuch der Steelers in der Hand hielt.