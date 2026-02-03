Rückkehr nach Mexiko City
NFL plant trotz Rekord noch deutlich mehr International Games - eines für jedes Team?
- Aktualisiert: 03.02.2026
- 12:09 Uhr
- SID
Die NFL treibt ihre Pläne zur Erschließung neuer Märkte weiter voran. Langfristig soll jedes NFL-Team mindestens einmal pro Saison im Ausland spielen.
Die NFL wird ab diesem Jahr wieder Spiele in Mexiko City austragen. Die US-Profiliga kündigte am Dienstag an, in den Jahren 2026, 2027 und 2028 jeweils eine Begegnung im Estadio Banorte auszurichten. Weitere Details sollen im Zuge der Bekanntgabe des Spielplans im Frühjahr verkündet werden. Damit werden in der Saison 2026 neun Partien außerhalb der USA ausgetragen - neuer Rekord. Langfristig peilt die NFL sogar insgesamt 16 International Games pro Saison an.
Mexiko gilt mit rund 40 Millionen Fans als größter NFL-Markt außerhalb der USA. Insgesamt hat die Liga seit 2005 bislang fünf Hauptrundenspiele in Mexiko City ausgetragen. 2026 plant die NFL mit neun internationalen Partien - so viele Auslandsspiele wie nie zuvor. Es finden auch Spiele in Rio de Janeiro, Melbourne, London, Madrid, Paris und München statt.
"Wir freuen uns, ab 2026 wieder NFL-Regular-Season-Games nach Mexiko City zu bringen und damit unsere tiefe und langjährige Verbindung zu den Fans im ganzen Land zu bekräftigen", sagte Arturo Olivé, General Director der NFL Mexiko. Das Estadio Banorte sei Schauplatz "einiger unglaublich denkwürdiger Momente" der internationalen NFL-Geschichte und stehe sinnbildlich für das Engagement der Liga im mexikanischen Markt.
NFL-Boss Goodell: "Ultimatives Ziel sind 16 International Games"
NFL Commissioner Roger Goodell ließ am Rande der Opening Night beim Super Bowl 2026 zudem durchblicken, wie die Zukunftspläne der Liga aussehen: "Ich habe schon oft gesagt, dass das ultimative Ziel 16 Spiele sind. Sodass jedes Team einmal pro Saison international spielt. Ich glaube, dieser Meilenstein wäre wichtig für uns und wir sind auf einem guten Weg."
Schon jetzt könnte die NFL wohl deutlich mehr als neun Spiele im Ausland veranstalten: "Die Nachfrage ist groß. Städte auf der ganzen Welt melden sich bei uns an und wollen mehr American Football. Wir bekommen auch großartiges Feedback von den Teams, sie alle wollen im Ausland spielen", so Goodell.