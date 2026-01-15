Super Bowl 2026: Zak Kuhr, der heimliche Held der New England Patriots

Die Defense der New England Patriots gehört zu den besten der Liga. Und das, obwohl sie quasi die ganze Saison ohne Defensive Coordinator spielen. Der unbesungene Held ist ein unbekannter Offensiv-Coach, der in den Playoffs zeigt, was er kann. Von Kai Esser Es war eine Schockdiagnose für die New England Patriots im Spätsommer. Kurz vor Beginn der Saison wurde bekannt, dass Defensive Coordinator Terrell Williams den Patriots fehlen wird. Prostata-Krebs war die Nachricht, die den sechsmaligen Super-Bowl-Champion in der heißen Phase der Saisonvorbereitung schwer traf. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Kurzerhand wurde Linebacker Coach Zak Kuhr befördert. Er agiert seit Woche zwei als de-facto-Koordinator der Defense. Er erstellt gemeinsam mit Head Coach Mike Vrabel den Gameplan und sagt während des Spiels die Spielzüge an. "Zak hat Reife und Wissen gezeigt", lobte Vrabel.

Zak Kuhr: Von der Offense im College zur Defense in der NFL Dabei war Kuhrs Einstieg in den Football alles andere als geradlinig. Nach seinem Abschluss an der University of Florida im Jahr 2013 begann er als Assistenzcoach in High Schools und kleinen Colleges wie Edward Waters. Später wechselte er zu Ohio State, wo er unter Urban Meyer arbeitete und erstmals mit Vrabel zusammentraf. Damals war Kuhr vor allem auf der Offensive-Seite tätig: Als Running Backs Coach bei James Madison (2014), Co-Offensive Coordinator dort (2015), dann bei Rutgers (2016) und Texas State (2017–2018), wo er sogar Associate Head Coach wurde.

NFL - Injury Update: Drake Maye für den Super Bowl einsatzfähig? Patriots-QB gibt Update 1 / 4 © Getty Images via AFP Drake Maye (New England Patriots)

Sollte es noch einen Zweifel an der Einsatzfähigkeit von Drake Maye im Super Bowl gegeben haben, so hat er diese nun endgültig beseitigt: "Ich fühle mich gut. Ich habe gestern geworfen und ich werde bei 100 Prozent sein", kündigte der MVP-Kandidat an. Maye hatte sich im Championship Game leicht an der Schulter verletzt und trainierte zuletzt nur eingeschränkt. © 2026 Getty Images Josh Allen (Buffalo Bills)

Josh Allen hat fast zwei Wochen nach der knappen 33:30-Niederlage seiner Buffalo Bills gegen die Denver Broncos verraten, dass er mit einem gebrochenen Knochen im Fuß auf dem Feld gestanden habe: "Es war keine optimale Situation und schmerzhaft während der letzten Wochen." Der Quarterback fügte hinzu, dass es eine alte Verletzung sei, die in Woche 16 gegen die Browns wieder aufgebrochen sei. Nun konnte er operiert werden und wird voraussichtlich zum Saisonstart bereit stehen. © ZUMA Press Wire Robert Spillane (New England Patriots)

Etwas mehr Sorgen machen sich die Coaches in New England um Robert Spillane. Der Middle Linebacker, der in der Defense auch die Plays ansagt, musste die Partie in Denver bereits mit einer Knöchelverletzung verlassen. Im ersten Injury Report wurde er mit "DNP" aufgeführt, also "Did not Practice". © Imagn Images Zach Charbonnet (Seattle Seahawks)

Schlimme Nachricht für die Seattle Seahawks: Running Back Zach Charbonnet hat sich entgegen erster optimistischer Prognosen doch schwer verletzt. Der 25-Jährige zog sich beim Blowout-Sieg gegen die San Francisco 49ers in der Divisional Round einen Kreuzbandriss zu und wird nicht nur die restlichen Playoffs, sondern wohl auch einen erheblichen Teil der kommenden Saison verpassen.

2019 assistierte er bei Texas, bevor er 2020 den Sprung in die NFL wagte - und den Seitenwechsel: Bei den Tennessee Titans unter Vrabel wurde er Defensive Quality Control Coach. Von 2021 bis 2023 arbeitete er als Inside Linebackers Assistant in Tennessee, 2024 als Defensive Assistant bei den New York Giants. Als Vrabel schließlich zum Head Coach bei den Patriots ernannt wurde, rief er Kuhr an und holte ihn in sein Trainerteam. "Sein Wissen und seine Akribie tut uns gut", sagte er über den 37-Jährigen.

New England Patriots unter Zak Kuhr: Eine Elite-Defense Die Patriots-Defense blühte unter Kuhr auf. In der regulären Saison 2025 rangierte sie auf Platz vier bei zugelassenen Punkten (18,8 pro Spiel), Platz sechs in Rush Defense (1729 Yards), Platz acht in Total Yards und Platz neun in Pass Defense (3512 Yards). Trotz Ausfällen von Schlüsselfiguren wie Defensive End Milton Williams (fünf Spiele verpasst) und Linebacker Robert Spillane (letzte vier Spiele der Regular Season) hielt Kuhr die Einheit zusammen. Er betonte "unerschütterliche Gewalt" und Aggressivität: "Wir spielen unnachgiebigen Football." Highlights waren Siege gegen Top-Offenses, wie gegen die Buffalo Bills, als die Patriots ihren Division-Rivalen bei nur 20 Punkten hielten. Kuhr ließ Gegner verzweifeln. "Er dreht die Regler in die richtige Richtung", sagte Spillane.

Kuhrs Meisterstück gegen die Chargers: "Hatten keine Ahnung" Der Höhepunkt kam im Wild-Card-Playoff-Spiel gegen die Los Angeles Chargers: Ein 16:3-Sieg, der erste Playoff-Erfolg der Patriots seit sieben Jahren. Kuhrs Gameplan erstickte die Chargers-Offense im Keim - nur 87 Rushing Yards, drei Punkte insgesamt. Quarterback Justin Herbert wurde sechs Mal gesackt (zwei Sacks je von Williams und K'Lavon Chaisson) und die Chargers gaben später zu: "Wir hatten keine Ahnung, wie wir das entschlüsseln sollen."

