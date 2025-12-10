- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-Highlights auf Joyn

NFL-Spiele in Deutschland: Hier wird von 2026 bis 2029 gespielt

  • Aktualisiert: 03.02.2026
  • 10:23 Uhr
  • ran.de

Die NFL hat ihr nächstes Spiel in Deutschland bekannt gegeben. Die US-Liga kehrt 2026 nach München zurück, auch Berlin bekommt weitere Regular-Season-Spiele.

Die nächsten NFL-Spiele in Deutschland finden in der Allianz Arena in München und im Olympiastadion in Berlin statt.

Das gaben die Stadt München, die Allianz Arena GmbH und NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt. Demnach werden die Spiele 2026 und 2028 in München ausgetragen, 2027 und 2029 ist dann Berlin erneut am Zug.

Steinforth begründete bei "RTL" die erneute Entscheidung für München: "Wir haben 2022 in München unser erstes NFL Regular Season Game auf deutschem Boden ausgetragen und tolle Erfahrung gesammelt. Es gab Bilder, die um die Welt gegangen sind. Tom Brady auf dem Spielfeld, 'Country Roads' auf den Rängen und wir haben auch eine zweite tolle Partie im letzten Jahr dort gesehen."

Und weiter: "Wir hatten von Anfang an das Interesse, dort auch langfristig zu spielen und sind mit der Stadt München und dem FC Bayern München in vielfältigen Gesprächen gewesen. Wir wollten aber vor allen Dingen ebenfalls sicherstellen, dass nicht nur das Spiel dort stattfindet, sondern, dass auch viele Aktivitäten im Bereich Breitensport, wie Flag Football, von der Stadt mitgetragen werden. Darauf haben wir uns gemeinsam einigen können und insofern freuen wir uns sehr wieder in München zu spielen", betonte der NFL-Deutschland-Chef.

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL-Spiele in Deutschland: Termine und Teams noch offen

Welche Teams die NFL Germany Games austragen werden, ist noch nicht bekannt - genauso wie die Termine. Diese Themen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben werden.

Marketingrechte für Deutschland halten elf NFL-Teams: Die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Kansas City Chiefs, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Detroit Lions, New York Giants, Pittsburgh Steelers, Seattle SeahawksIndianapolis Colts sowie Green Bay Packers. Acht davon trugen schon Spiele in Deutschland aus, nur die Lions um den deutsch-amerikanischen Starspieler Amon-Ra St. Brown, Steelers und Packers noch nicht.

Es steht wohl sogar ein NFL-Spiel während des Münchner Oktoberfests im Raum. "Das Oktoberfest ist natürlich ein super spannendes Datum. Wir haben unterschiedliche Optionen auf dem Tisch, haben in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit dem November gemacht. Aber im Endeffekt ist noch nichts entschieden und wir schauen gerade, in welcher Woche es stattfinden wird", erklärte Steinforth.

Wie die Zukunft der NFL in Deutschland über 2029 hinaus und neben den Standorten München und Berlin aussieht, ließ Steinforth offen: "Wir haben diesmal sehr viele Anfragen auch von anderen Städten bekommen. Die ersten Spiele in Deutschland haben da unheimlich großes Interesse hervorgerufen. Wir schauen uns das immer interessiert an, aber wir haben jetzt erst mal unseren Fahrplan für die nächsten Jahre definiert, mit zwei weiteren Spielen in Berlin und zwei Spielen in München. Aber wir sind auch immer offen für Interesse von anderen Städten."

- Anzeige -
- Anzeige -

NFL-Spiele in Deutschland: München bereits zum dritten Mal Austragungsort

Für München ist es bereits das dritte Regular-Season-Spiel der NFL, das die Stadt ausrichtet.

2022 feierte die größte Football-Liga der Welt in der bayerischen Landeshauptstadt ihre Deutschland-Premiere mit dem Duell der Buccaneers gegen die Seahawks. Zwei Jahre später hatten die Panthers und die Giants ein Gastspiel in der Allianz Arena.

Zudem war Frankfurt 2023 Gastgeber für zwei NFL-Spiele. Dabei trafen die Chiefs auf die Miami Dolphins sowie die Patriots auf die Colts.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Frankfurt geht wohl leer aus

Nach aktuellem Stand geht Frankfurt nun erst einmal leer aus, obwohl die Stadt mit Frankfurt Galaxy eine lange Football-Tradition hat. Die Hessen-Metropole kann sich frühestens wieder für ein Spiel 2030 bewerben.

Berlin trug in diesem Jahr sein erstes Spiel der NFL-Regular-Season aus. Die Colts setzten sich im November mit 31:25 nach Verlängerung gegen die Falcons durch.

Mehr News und Videos
Zak Kuhr
News

Unbesungener Patriots-Held als Retter in der Not

  • 03.02.2026
  • 10:55 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Championship Game-New England Patriots at Denver Broncos Jan 25, 2026; Denver, CO, USA;New England Patriots head coach Mike Vrabel before the 2026 AFC Champio...
News

Coach Vrabel erklärt Erfolgsgeheimnis der Patriots

  • 03.02.2026
  • 10:23 Uhr
Los Angeles Chargers v Denver Broncos - NFL 2025
News

Kommentar: Nicht alles gut - Broncos ziehen die richtigen Schlüsse

  • 03.02.2026
  • 10:19 Uhr
Die NFL kehrt nach Mexiko zurück
News

NFL kehrt bis 2028 nach Mexiko City zurück

  • 03.02.2026
  • 10:05 Uhr
imago images 0836114849
News

Bad Bunny im Super Bowl: Warum zieht die NFL das durch?

  • 03.02.2026
  • 09:55 Uhr
Tampa Bay Buccaneers v Los Angeles Rams - NFL 2025
News

NFL: Historischer Milliarden-Deal mit ESPN!

  • 03.02.2026
  • 09:54 Uhr
Pro Bowl Logo
News

NFL: Pro Bowl Games 2026 heute Nacht live - Das All-Star-Game der NFL im TV und Livestream

  • 03.02.2026
  • 09:12 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 03.02.2026
  • 09:00 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • 03.02.2026
  • 08:59 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Super Bowl 2026: Teilnehmer stehen fest

  • 03.02.2026
  • 08:59 Uhr