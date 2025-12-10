NFL-Spiele in Deutschland: Hier wird von 2026 bis 2029 gespielt

Die NFL hat ihr nächstes Spiel in Deutschland bekannt gegeben. Die US-Liga kehrt 2026 nach München zurück, auch Berlin bekommt weitere Regular-Season-Spiele. Die nächsten NFL-Spiele in Deutschland finden in der Allianz Arena in München und im Olympiastadion in Berlin statt. Das gaben die Stadt München, die Allianz Arena GmbH und NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt. Demnach werden die Spiele 2026 und 2028 in München ausgetragen, 2027 und 2029 ist dann Berlin erneut am Zug. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Steinforth begründete bei "RTL" die erneute Entscheidung für München: "Wir haben 2022 in München unser erstes NFL Regular Season Game auf deutschem Boden ausgetragen und tolle Erfahrung gesammelt. Es gab Bilder, die um die Welt gegangen sind. Tom Brady auf dem Spielfeld, 'Country Roads' auf den Rängen und wir haben auch eine zweite tolle Partie im letzten Jahr dort gesehen." Und weiter: "Wir hatten von Anfang an das Interesse, dort auch langfristig zu spielen und sind mit der Stadt München und dem FC Bayern München in vielfältigen Gesprächen gewesen. Wir wollten aber vor allen Dingen ebenfalls sicherstellen, dass nicht nur das Spiel dort stattfindet, sondern, dass auch viele Aktivitäten im Bereich Breitensport, wie Flag Football, von der Stadt mitgetragen werden. Darauf haben wir uns gemeinsam einigen können und insofern freuen wir uns sehr wieder in München zu spielen", betonte der NFL-Deutschland-Chef.

NFL-Spiele in Deutschland: München bereits zum dritten Mal Austragungsort Für München ist es bereits das dritte Regular-Season-Spiel der NFL, das die Stadt ausrichtet. 2022 feierte die größte Football-Liga der Welt in der bayerischen Landeshauptstadt ihre Deutschland-Premiere mit dem Duell der Buccaneers gegen die Seahawks. Zwei Jahre später hatten die Panthers und die Giants ein Gastspiel in der Allianz Arena. NFL in der Allianz Arena: Bayern-Fans mit Sorgen um Rasen

Zweites NFL-Spiel in Deutschland? Alexander Steinforth im Interview Zudem war Frankfurt 2023 Gastgeber für zwei NFL-Spiele. Dabei trafen die Chiefs auf die Miami Dolphins sowie die Patriots auf die Colts.

