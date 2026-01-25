AFC Championship game
NFL Playoffs: Wilde Szenen bei Patriots at Broncos! Stidham-Bock und Schiri-Aussetzer beim AFC Championship Game
- Aktualisiert: 26.01.2026
- 12:19 Uhr
Eine kuriose Situation sorgt beim AFC Championship Game zwischen den Denver Broncos und den New England Patriots für Wirbel. Erst patzt Jarrett Stidham folgenschwer, dann vermasseln die Schiedsrichter den fälligen Touchdown der New England Patriots – zumindest fürs erste.
Wilde Szenen beim AFC Championship Game zwischen den Denver Broncos und den New England Patriots in der NFL!
Gut drei Minuten vor Ende des zweiten Viertels lagen die Broncos um Backup-Quarterback Jarrett Stidham mit 7:0 in Führung. Doch dann ein folgenschwerer Fehler von Stidham: Unweit der eigenen Endzone geriet der Quarterback mit dem Football in der Hand unter Druck.
Er scramblete einige Yards nach hinten und bekam den Ball von einem anstürmenden Patriots-Defender aus der Hand geschlagen.
Der Football flog fast parallel zur Line of Scrimmage, wurde dann auf dem Boden von den Patriots aufgenommen und in die Broncos-Endzone getragen.
Touchdown Patriots? Von wegen! Denn fast noch wilder als Stidhams Eiertanz war die Entscheidung der Unparteiischen.
NFL Playoffs: Erst Schiri-Patzer, dann doch noch Patriots-Jubel
Die pfiffen den Spielzug direkt nach der Ballübernahme der Patriots ab. Die Entscheidung: Backwards Pass, Ballbesitz für die Patriots, allerdings am Ort des Turnovers. Kein Touchdown also! Dabei war das Play laut Regelbuch eigentlich noch am Leben. Der Touchdown hätte zählen müssen, doch nachdem die Schiedsrichter das Play schon abgepfiffen hatten, war das nicht mehr möglich. Patriots-Coach Mike Vrabel war außer sich.
Immerhin: Nur wenig später bekamen die Patriots doch noch ihre fälligen Punkte. Im übernächsten Play täuschte Quarterback Drake Maye erst einen Pass an und lief dann unbedrängt in die Endzone zum zwischenzeitlichen 7:7.