Die Championship Games starten mit dem Duell der Denver Broncos gegen die New England Patriots. In der Mile High Coty soll es richtig kalt werden. Das AFC Championship Game zwischen den New England Patriots und Denver Broncos (10:7) wurde zur Schneeschlacht. Losgehen ging es mit geradezu milden -4 Grad Celsius bei Kickoff - die sich aber wegen des Windes schon wie -10 Grad anfühlten. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Ausgewählte NFL-Spiele im Relive auf Joyn Im Laufe des Spiels wird es dann immer kälter. Um 16 Uhr Ortszeit, als das Spiel sich langsam dem Ende näherte, wurden demnach -10 Grad Celsius erreicht.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL Playoffs: Auch Schneeschauer in Denver In der zweiten Hälfte waren auch Schneeschauer in Denver ankommen und dauerten den Rest des Spiels an. Auch starker Wind kam auf. Von den schlimmsten Auswirkungen des Schneesturms, der die USA trifft, soll Denver aber verschont bleiben - auch wenn die Stadt schwieriges Winterwetter gewöhnt ist. Bis zu vier Zentimeter Schnee sind in der Stadt gefallen. Kälte und Schnee waren in diesem Fall wohl kein Nachteil für das Auswärtsteam: Auch die Patriots aus Foxborough/Massachusetts bei Boston trainieren und spielen nördlich genug, um solche Verhältnisse gewohnt zu sein. Es entwickelte sich ein von Defense und Rushing Offense geprägtes Spiel. Passing Plays wurden durch die Bedingungen deutlich erschwert.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL-HIGHLIGHTS: Seahawks nach verrückten Wendung im Super Bowlen