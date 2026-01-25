NFL Conference finals
Die Championship Games starten mit dem Duell der Denver Broncos gegen die New England Patriots. In der Mile High Coty soll es richtig kalt werden.
Das AFC Championship Game zwischen den New England Patriots und Denver Broncos (10:7) wurde zur Schneeschlacht.
Losgehen ging es mit geradezu milden -4 Grad Celsius bei Kickoff - die sich aber wegen des Windes schon wie -10 Grad anfühlten.
Im Laufe des Spiels wird es dann immer kälter. Um 16 Uhr Ortszeit, als das Spiel sich langsam dem Ende näherte, wurden demnach -10 Grad Celsius erreicht.
NFL Playoffs: Auch Schneeschauer in Denver
In der zweiten Hälfte waren auch Schneeschauer in Denver ankommen und dauerten den Rest des Spiels an. Auch starker Wind kam auf.
Von den schlimmsten Auswirkungen des Schneesturms, der die USA trifft, soll Denver aber verschont bleiben - auch wenn die Stadt schwieriges Winterwetter gewöhnt ist. Bis zu vier Zentimeter Schnee sind in der Stadt gefallen.
Kälte und Schnee waren in diesem Fall wohl kein Nachteil für das Auswärtsteam: Auch die Patriots aus Foxborough/Massachusetts bei Boston trainieren und spielen nördlich genug, um solche Verhältnisse gewohnt zu sein.
Es entwickelte sich ein von Defense und Rushing Offense geprägtes Spiel. Passing Plays wurden durch die Bedingungen deutlich erschwert.
NFC Championship: Besseres Wetter für Seahawks-Spiel gegen Rams
Im Vergleich dazu hat sich das Wetter beim NFC Championship Game in Seattle wohl wie das Paradies angefühlt - die Tiefsttemperatur für das Aufeinandertreffen der Los Angeles Rams und Seattle Seahawks (27:31) lag bei 1 Grad Celsius.
Zum Kickoff waren es 3 Grad, darüber hinaus war es das ganze Spiel über windstill.