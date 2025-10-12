- Anzeige -
NFL Playoffs: Wer zeigt Super Bowl 2026? TV-Übertragung, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 26.01.2026
  • 13:51 Uhr
  • ran.de

Die Regular Season 2025 der NFL ist beendet. Hier erfahrt ihr alles zum Zeitplan, wo ihr die Postseason-Spiele live sehen könnt und wo ihr Highlights und Liveticker findet.

Die NFL-Saison 2025/26 begann mit dem Season Opener zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys im September und endet mit dem Super Bowl 2026 am 8. Februar im Levi’s Stadium. Nach dem Abschluss der Regular Season beginnt mit den Playoffs im Januar die heiße Phase.

Im Super Bowl 60 stehen sich die New England Patriots und Seattle Seahawks gegenüber - wie schon 2015.

Im Finale der AFC setzten sich Drake Maye und Co gegen die Denver Broncos durch, die sich auf dem Weg dorthin die Buffalo Bills ausgeschaltet hatten.

In der NFC kämpften noch die Seattle Seahawks und die Los Angeles Rams um den Einzug in den Super Bowl. Die Seahawks zogen ins NFC Championship Game ein, indem sie die San Francisco 49ers aus dem Rennen warfen. LA gewann in  der Verlängerung gegen die Chicago Bears.

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Hier findet ihr alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams und Livetickern für die NFL-Playoffs.

Wo laufen die NFL-Playoffs 2026? Free-TV und Livestream im Überblick

Die NFL begeistert Fans in Deutschland mit zahlreichen Übertragungsoptionen. Im Free-TV zeigt RTL alle Playoff-Spiele und den Super Bowl LX.

Livestream:

  • NFL Game Pass: Alle Spiele live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig).
  • DAZN: Alle Spiele live (kostenpflichtiges Abo notwendig)
  • ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Networks - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr immer Highlights zu allen Playoff-Partien.
  • Zudem gibt es auf ran.de Liveticker zu allen Spielen und einen Konferenz-Liveticker

Den NFL-Spielplan 2025/26 auf ran.de entdecken.

NFL Playoffs 2025 heute live: Wie sehen die Championship Games aus?

NFL-Playoffs heute live: Wann finden die einzelnen Runden statt?

  • Wild Card Round: 10. bis 12. Januar 2026 (bis 13. Januar deutscher Zeit)
  • Divisional Round: 17. und 18. Januar 2026 (bis 19. Februar deutscher Zeit)
  • Conference Championship Games: 25. Januar 2026 (bis 26. Januar deutscher Zeit)
  • Super Bowl LX: 8. Februar 2026 (9. Februar deutscher Zeit)
NFL Playoffs und Super Bowl 2026

Die Playoffs starten am 10. Januar 2026 mit der Wild Card Round. RTL zeigt alle Spiele live im Free-TV, inklusive Divisional Round und Conference Finals. Der Super Bowl LX (8. Februar 2026, Levi’s Stadium) ist bei RTL, DAZN und im NFL Game Pass zu sehen. Auf ran.de bieten wir Liveticker, Highlight-Videos und Analysen.

Alles zum Super Bowl 2026 auf ran.de

Die besten Plattformen für NFL-Fans 2025/26

ran.de und Joyn: Kostenlose Liveticker, Highlights, NFL Network Stream. Dazu die wichtigsten News, Clips und Interviews rund um die NFL.

@ransport: Folgt unseren Social-Media-Kanälen auf Youtube, Instagram, TikTok und Facebook für Memes, Highlights, Fakten und News rund um die NFL.

RTL/NITRO: Bis zu drei Free-TV-Spiele pro Woche, Playoffs, Super Bowl.

RTL+: Exklusive Livestreams (kostenpflichtig).

DAZN: Nachtspiele, "RedZone", Sonntagsspiele (kostenpflichtig).

NFL Game Pass: Alle Spiele live (kostenpflichtig).

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur NFL-Übertragung 2025/26

Welcher Sender überträgt die NFL 2025 im Free-TV? RTL zeigt alle Playoffs und den Super Bowl LX.

Wo kann ich NFL-Spiele kostenlos streamen? Auf ran.de und Joyn gibt es das NFL Network im kostenlosen Stream sowie Highlights zu allen Spielen und Liveticker.

Was kostet der NFL Game Pass 2025? Ab 19,99 €/Monat via DAZN/Prime Video.

Wie kann ich den Super Bowl 2026 sehen? Live bei RTL, DAZN oder im NFL Game Pass am 8. Februar 2026.

NFL-Playoffs: Der aktuelle Spielplan

NFL
25.01.2026
21:00
Denver Broncos
Broncos
Denver Broncos
10:7
Beendet
New England Patriots
New England Patriots
Patriots
26.01.2026
00:30
Seattle Seahawks
Seahawks
Seattle Seahawks
27:31
Beendet
Los Angeles Rams
Los Angeles Rams
Rams
Mehr News und Videos zur NFL
Darnold
News

Kommentar: Die Seahawks dürfen sich bei den Vikings bedanken

  • 26.01.2026
  • 15:15 Uhr
Championship Games
News

Gewinner und Verlierer: Patriots mit großem Manko

  • 26.01.2026
  • 15:09 Uhr
2253199724
News

Rivers neuer Head Coach der Bills? Entscheidung gefallen!

  • 26.01.2026
  • 14:47 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 26.01.2026
  • 14:10 Uhr
imago images 1070686068
News

Nix bereits operiert: So lange soll der Genesungsprozess dauern

  • 26.01.2026
  • 14:00 Uhr
Donald Trump
News

NFL: Trump sagt für Super Bowl ab und nennt einen Grund

  • 26.01.2026
  • 13:59 Uhr
Kälte und vielleicht sogar Schnee in Denver
News

NFL: Kälte-Schocker bei Broncos gegen Patriots erwartet

  • 26.01.2026
  • 13:44 Uhr

NFL-HIGHLIGHTS: Seahawks nach verrückten Wendung im Super Bowlen

  • Video
  • 05:53 Min
  • Ab 0

NFL: Travis Kelce hört wohl nicht auf! Neuer Coach überzeugt Superstar

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
imago images 1071258607
News

NFL historisch: Playoff-Rekord bereits pulverisiert

  • 26.01.2026
  • 13:29 Uhr