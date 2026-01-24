- Anzeige -
- Anzeige -
NFC Championship game

NFL Playoffs 2026: Sam Darnold einsatzbereit? Jetzt spricht der Seahawks-Quarterback

  • Veröffentlicht: 24.01.2026
  • 20:30 Uhr
  • ran.de

Im NFC Championship Game droht den Seattle Seahawks der Ausfall ihres Quarterbacks Sam Darnold. Doch jetzt gibt es ein ermutigendes Injury Update.

Bereits vor dem Divisional-Round-Spiel gegen die San Francisco 49ers war ein Einsatz von Sam Darnold fraglich. Eine Bauchmuskelverletzung vom Training vergangene Woche Donnerstag bremste den Quarterback der Seattle Seahawks vor dem Spiel aus.

Darnold biss auf die Zähne und spielte beim dominanten 48:6-Erfolg über die "Niners". Doch auch in dieser Trainingswoche war er nur limitiert auf dem Platz, Head Coach Mike MacDonald schonte ihn vor zu hoher Belastung.

Nun hat sich Darnold selbst zu seinem gesundheitlichen Zustand geäußert.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste zur NFL

  • NFL: Der Spielplan 2025

  • NFL: Alle News und Highlights zur Saison 2025

- Anzeige -
- Anzeige -

Seahawks bangen um Darnold: "Fühle mich wirklich gut"

"Ich fühle mich wirklich gut", schildert der Quarterback seinen Gesundheitszustand: "Die ganze Woche schon habe ich mich gut gefühlt. Ich habe das Gefühl, der Heilungsprozess entwickelt sich genau so, wie wir uns das gewünscht haben, deshalb bin ich sehr zuversichtlich für Sonntag."

Dann warten die Los Angeles Rams auf die Seattle Seahawks.

Am Mittwoch hatte Macdonald noch erklärt, dass Darnolds Wurftraining diese Woche wegen der Verletzung eingeschränkt werden muss. Am Freitag sprach aber auch er von einem planmäßigen Verlauf - Darnold gehe es von Tag zu Tag besser.

"Die Jungs im Behandlungsraum leisten wirklich gute Arbeit, auch mit mir", freut sich Darnold.

Planen können die Seahawks darüber hinaus mit ihrem etatmäßigen Left Tackle, Charles Cross, der wohl Darnolds Blindside schützen wird.

Er hatte die ersten beiden Trainingseinheiten dieser Woche aufgrund einer Fußverletzung verpasst. Am Freitag trainierte er aber wieder voll mit.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Pittsburgh Steelers President Art Rooney II press conference, PK, Pressekonferenz Jan 14, 2026; Pittsburgh, PA, USA; Pittsburgh Steelers president Art Rooney II s...
News

Neuer Head Coach fix! Steelers wählen einen alten Bekannten

  • 24.01.2026
  • 21:21 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Championship Games: Zeiten der zwei Spiele stehen fest

  • 24.01.2026
  • 19:57 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 24.01.2026
  • 18:09 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Championship Games - TV-Übertragung, Livestream und Ticker auf einen Blick

  • 24.01.2026
  • 18:08 Uhr
Buffalo Bills v Detroit Lions
News

Kultspieler der Lions beendet seine Karriere

  • 24.01.2026
  • 18:02 Uhr
Donald Trump
News

NFL: Trump sagt für Super Bowl ab und nennt einen Grund

  • 24.01.2026
  • 17:28 Uhr
AFC Divisional Playoffs: Baltimore Ravens v Buffalo Bills
News

Bills-Knall: Besitzer schießt gegen aktiven Spieler

  • 24.01.2026
  • 17:04 Uhr

NFL - John Harbaugh: "Muss es ins Büro schaffen, ohne mich zu verlaufen"

  • Video
  • 04:49 Min
  • Ab 0
imago images 1071258607
News

NFL historisch: Playoff-Rekord bereits pulverisiert

  • 24.01.2026
  • 17:00 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 24.01.2026
  • 16:47 Uhr