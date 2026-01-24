Detroit Lions - Amon-Ra St. Brown reagiert auf Flughafen-Raser von Detroit

Nachdem ein Mann am Detroit Metropolitan Airport mit seinem Auto in einen Ticketschalter krachte, wandte sich nun Lions-Star Amon-Ra St. Brown an den Fahrer.

Am Freitag spielten sich verrückte Szenen im Terminal des Detroit Metropolitan Airports ab.

Ein Mann krachte mit seinem Auto in den McNamara-Terminal des Flughafens, durchbrach den Eingangsbereich und kam erst nach einem Aufprall am Check-in-Schalter von Delta Airlines zum Stehen.

Der Mann wurde noch an Ort und Stelle festgenommen - in einem Trikot der Detroit Lions mit der Nummer 14, die Amon-Ra St. Brown bei der NFL-Franchise trägt.

Nun wandte sich eben jener St. Brown in den sozialen Medien an den Verdächtigen des Flughafen-Crashes.