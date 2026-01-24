- Anzeige -
Detroit Lions - Amon-Ra St. Brown reagiert auf Flughafen-Raser von Detroit

  • Veröffentlicht: 24.01.2026
  • 21:53 Uhr
  • ran.de

Nachdem ein Mann am Detroit Metropolitan Airport mit seinem Auto in einen Ticketschalter krachte, wandte sich nun Lions-Star Amon-Ra St. Brown an den Fahrer.

Am Freitag spielten sich verrückte Szenen im Terminal des Detroit Metropolitan Airports ab.

Ein Mann krachte mit seinem Auto in den McNamara-Terminal des Flughafens, durchbrach den Eingangsbereich und kam erst nach einem Aufprall am Check-in-Schalter von Delta Airlines zum Stehen.

Der Mann wurde noch an Ort und Stelle festgenommen - in einem Trikot der Detroit Lions mit der Nummer 14, die Amon-Ra St. Brown bei der NFL-Franchise trägt.

Nun wandte sich eben jener St. Brown in den sozialen Medien an den Verdächtigen des Flughafen-Crashes.

"Verdammt, Alter. Alles okay bei dir?“, kommentierte der Football-Star ein Video des Vorfalles.

Was genau hinter dem Verhalten des Mannes, der den Terminal crashte, steckt, ist bislang noch unbekannt. Die behördlichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

Laut Medienberichten wurden sechs Personen nach dem Vorfall vor Ort medizinisch behandelt.

