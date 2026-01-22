- Anzeige -
- Anzeige -
Terry Pegula teilt aus

NFL: Buffalo Bills - Besitzer holt zum Rundumschlag gegen Sean McDermott, Receiver und Schiris aus

  • Aktualisiert: 24.01.2026
  • 17:04 Uhr

Auf der Jahresabschluss-Pressekonferenz der Buffalo Bills hat Besitzer Terry Pegula auf den Tisch gehauen. Er kritisierte nicht nur den entlassenen Sean McDermott, sondern auch einen aktiven Spieler.

Nach dem enttäuschenden Playoff-Aus der Buffalo Bills gegen die Denver Broncos hat Teameigentümer Terry Pegula in der Saisonabschluss-Pressekonferenz harte Entscheidungen verkündet und kontroverse Themen angesprochen.

Die Entlassung von Sean McDermott begründete Pegula mit dem Ergebnis des Spiels bei den Broncos: "Ich weiß, dass wir es besser können."

Er betonte, dass die Entscheidung nicht auf umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen beruhe, sondern darauf, dass das Team in eine "Playoff-Wand" gelaufen sei. Dennoch kritisierte er die Calls der NFL-Referees als "ganz klar falsch" und nannte sie als den Grund für die Niederlage.

McDermott hatte in neun Jahren eine Bilanz von 98-50, acht Playoff-Teilnahmen und fünf AFC-East-Titel vorzuweisen, doch ein Super-Bowl-Einzug blieb aus.

- Anzeige -
- Anzeige -

Buffalo Bills: Kritik an Keon Coleman

Besonders kontrovers wurden Pegulas Aussagen zu Keon Coleman, der in seiner zweiten Saison enttäuschte.

Die Coaches hätten "stark" auf den Wide Receiver gedrängt, der schließlich als 33. Pick des Drafts 2024 zu den Bills ging. Er und General Manager Brandon Beane hätten sich dann gefügt.

Coleman kommt in 26 Spielen für die Bills bisher auf 67 Catches für 960 Yards und acht Touchdowns.

- Anzeige -
Mehr News und Videos

NFL: Travis Kelce macht wohl weiter! Neuer Coach überzeugt Superstar

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 24.01.2026
  • 18:09 Uhr
New England quarterback Drake Maye (10) drops back to pass during an NFL, American Football Herren, USA Divisional round playoff game against the Houston Texans at Gillette Stadium in Foxborough, M...
News

NFL Playoffs: Championship Games - TV-Übertragung, Livestream und Ticker auf einen Blick

  • 24.01.2026
  • 18:08 Uhr
In guter Form: Sam Darnold und die Seahawks
News

Championship Games: Zeiten der zwei Spiele stehen fest

  • 24.01.2026
  • 18:08 Uhr
Buffalo Bills v Detroit Lions
News

Kultspieler der Lions beendet seine Karriere

  • 24.01.2026
  • 18:02 Uhr
Donald Trump
News

NFL: Trump sagt für Super Bowl ab und nennt einen Grund

  • 24.01.2026
  • 17:28 Uhr

NFL - John Harbaugh: "Muss es ins Büro schaffen, ohne mich zu verlaufen"

  • Video
  • 04:49 Min
  • Ab 0
imago images 1071258607
News

NFL historisch: Playoff-Rekord bereits pulverisiert

  • 24.01.2026
  • 17:00 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LIX-Host Committee Handoff press conference, PK, Pressekonferenz Feb 10, 2025; New Orleans, LA, USA; A Wilson official NFL Duke football with the Super...
News

Super Bowl 2026: Green Day tritt bei Eröffnungszeremonie auf

  • 24.01.2026
  • 16:47 Uhr
imago images 1069113653
News

Waffe im Fluggepäck: Packers-Star festgenommen

  • 24.01.2026
  • 16:05 Uhr