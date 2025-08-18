NFL Preseason: Fünf Hot Takes zum zweiten Spieltag - erster Award schon vergeben?

Der zweite Spieltag der NFL Preseason ist durch. Durch die weiteren Erkenntnisse der Vorbereitung lassen sich ein paar (steile) Thesen für die reguläre Saison aufstellen. Von Mike Stiefelhagen Die NFL-Saison steht bevor, zwei Spieltage der Preseason sind gespielt. Und das gibt einen Vorgeschmack auf die anstehende Spielzeit - und genügend Material für ein paar Hot Takes. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn Aufgrund dessen, was wir bisher sehen konnten, stellen wir zum zweiten Preseason-Spieltag fünf gewagte Thesen auf, die wir uns für die Regular Season vorstellen können. Dabei sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, dass es bislang nur Eindrücke aus Vorbereitungsspielen sind.

Hot Take #1: Jaxson Dart wird in der Saison Starter Wie schon am ersten Spieltag überzeugte Jaxson Dart auch gegen die New York Jets. Der Rookie-Quarterback wirkt ruhig, abgeklärt und warf für einen Touchdown, rannte selbst zu einem weiteren. 14 von 16 Pässen kamen an. 13 Completions am Stück. 137 Yards dabei sprechen eine klare Sprache. Dart wirkt bereit und hat keinen Zeitdruck hinter Russell Wilson und Jameis Winston. Natürlich hängt Darts Zukunft auch von den Leistungen der anderen beiden ab. Sollte er dieses Niveau aber konstant halten, gibt es keinen Grund, allzu lang mit einem Debüt in der Regular Season zu warten. Er wird den Ball schnell los, trifft die richtigen Entscheidungen und kommandiert die Offense erfahrener, als es sein Alter vermuten lässt. Der eigentliche Plan ist es vermutlich, ihn ein Jahr lernen zu lassen, ehe er als Starter in Erwägung gezogen wird. Doch er scheint weiter als gedacht und könnte früher dazu avancieren.

Hot Take #2: Dillon Gabriel zu den New Orleans Saints Dillon Gabriel wirkte gegen die Buffalo Bills nicht schlecht, aber schlechter als Shedeur Sanders. Einer von beiden wird den Roster Cut - auch aus Kostengründen - nicht überstehen. Aber Gabriel, wie auch Sanders, zeigen ihr Potenzial. Anders als Rookie Tyler Shough bei den New Orleans Saints, die nach dem plötzlichen Karriereende von Derek Carr ohne QB dastehen. Head Coach Kellen Moore verzichtete bis jetzt darauf, einen klaren Starter zu benennen, obwohl es eigentlich Shough sein müsste, der extra gedraftet wurde. Die Saints schielen mutmaßlich mit einem Auge nach Cleveland, in der Hoffnung, dass der QB, der abfällt, ein Upgrade sein könnte. Wir tippen da auf Gabriel.

Hot Take #3: Nick Chubb wird Comeback Player of the Year Nach schweren Verletzungen und einer Leidenszeit von knapp zwei Jahren steht Nick Chubb wieder auf dem Platz. Vor dieser Misere war er bei den Cleveland Browns einer der besten Running Backs der Liga. Bei den Houston Texans soll er Starter Joe Mixon Konkurrenz machen. Dieser ist selbst verletzungsanfällig. Chubb lieferte 25 Yards bei fünf Läufen und wirkte dabei dynamisch wie eh und je. Sollte er ansatzweise wieder zu seiner alten Form finden, kann er mit Mixon ein super Duo bilden, wenn nicht sogar mehr.

NFL - Injury Update vor der Saison 2025: Aufatmen bei Minnesota Vikings und Los Angeles Rams 1 / 23 © Imagn Images Justin Jefferson (Minnesota Vikings)

Die Minnesota Vikings können wieder auf Wide Receiver Justin Jefferson bauen. Der Star-Spieler wird demnächst wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Das bestätigte Head Coach Kevin O'Connell. Jefferson fiel die vergangenen Wochen mit einer Muskel-Verletzung im Oberschenkel aus. © IMAGO/Imagn Images Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Auch die Los Angeles Rams begrüßen ein bekanntes Gesicht im Training. Nach längerer Pause erschien Matthew Stafford erstmals wieder zu einer Einheit. Der Quarterback verpasste die vergangenen Wochen mit einer langwierigen Rückenverletzung. Ob diese schon voll auskuriert ist, bleibt abzuwarten. © IMAGO/Newscom World Terell Smith (Chicago Bears)

Der Cornerback sackte ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste im Preseason-Spiel gegen die Buffalo Bills vom Feld gefahren werden. Offensichtlich hat sich Smith eine schwerere Knieverletzung zugezogen. Es geschah beim Versuch Kristian Wilkerson zu decken. Dieser konnte nach Smiths Verletzung 25 Yards für die Bills nach einem Pass von Quarterback Mike White gut machen. Smith verdeckte nach der Verletzung sein Gesicht mit einem Handtuch, was nichts Gutes erahnen lässt. © IMAGO/ZUMA Press Wire Quentin Johnston (Los Angeles Chargers)

Chargers-Receiver Quentin Johnston hat sich im Preseaon-Spiel gegen die L.A. Rams eine Gehirnerschütterung zugezogen. Bereits im dritten Play der Partie schlug der Sportler nach einem harten Hit mit dem Kopf auf dem Boden auf, wurde vom Feld gefahren und vorsorglich in eine Klinik gebracht. Cheftrainer Jim Harbaugh erklärte, Johnston könne sprechen, sich bewegen und an den Spielzug erinnern. © 2025 Getty Images A.J. Brown (Philadelphia Eagles)

Bereits Anfang August musste Wide Receiver A.J. Brown von den Philadelphia Eagles kürzer treten. Nun trat die Oberschenkelverletzung offenbar erneut auf, der Pro Bowler musste das Training aussetzen. Head Coach Nick Sirianni hofft, dass Brown "das Training bald wieder aufnehmen könne." Es soll aber wohl nichts sein, was den Saisonstart gefährden könnte. © Imagn Images Rondale Moore (Minnesota Vikings)

Schock für die Minnesota Vikings und Wide Receiver Rondale Moore. Der Zweitrundenpick von 2021 riss sich im Preseason-Spiel gegen die Houston Texans das Kreuzband und wird nun im zweiten Jahr in Folge die komplette Saison aussetzen müssen. Bereits im vergangenen Jahr für die Artlanta Falcons konnte er nicht ein einziges Spiel wegen einer schweren Knieverletzung machen. © Imagn Images Morice Norris (Detroit Lions)

Der Schock war groß, doch Lions-Cornerback Morice Norris ist auf dem Wege der Besserung. Aktuell befindet er sich im Concussion Protocol der NFL. "Es ist schön, ihn wieder dabei zu haben. Wir gehen es langsam an und prüfen seinen Zustand in zehn bis 14 Tagen erneut", so Head Coach Dan Campbell. Und Norris selbst kündigte an: "Ich bin nur ein Junge, der Football spielen will . Und ihr werdet mich schon sehr bald wieder spielen sehen", schrieb Norris in den sozialen Medien. © Imagn Images Brandon Aiyuk (San Francisco 49ers)

Seit beinahe einem Jahr müssen die San Francisco 49ers ohne Wide Receiver Brandon Aiyuk auskommen. In Week 7 der letzten Saison riss er sich Kreuz- und Außenband im Knie. Nun gibt es einen Zeitplan für seine Rückkehr. "Rund um Woche sechs", sagte Head Coach Kyle Shanahan auf einer Medienrunde. Er schränkte jedoch sofort ein: "Das kann auch heißen, dass es erst Woche zehn wird." © IMAGO/Imagn Images Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Der Left Guard der Eagles hat sich bei einer öffentlichen Trainingseinheit im Stadion des Super-Bowl-Siegers verletzt. Der 26-Jährige musste nach einer Verletzung am rechten Bein vom Platz gefahren werden. Vorher lag er minutenlang am Boden und konnte beim Aufstehen nicht wirklich auftreten. Inzwischen ist klar: Dickerson muss sich einem kleineren Eingriff am Knie unterziehen, um eine Meniskusverletzung zu beheben. © Getty Images Anthony Richardson (Indianapolis Colts)

Bei der 16:24-Pleite in der Preseason gegen die Ravens hat sich Colts-Star Anthony Richardson bei einem Sack von David Ojabo den kleinen Finger seiner Wurfhand ausgerenkt. "Mein Finger war in eine andere Richtung gerichtet", sagte Richardson, der damit schon im ersten Viertel wieder vom Feld musste. Die ist ein herber Rückschlag für Richardson im teaminternen Duell um den Job als Starting Quarterback mit Veteran Daniel Jones. © Getty Images Rashawn Slater (Los Angeles Chargers)

Wie die LA Chargers bekanntgaben, hat sich Offensive Tackle Rashawn Slater im Training die Patellasehne gerissen. Damit wird der 26-Jährige die gesamte NFL-Saison 2025 verpassen. Der Erstrunden-Pick von 2021 hat erst im Juli 2025 einen neuen Vertrag unterschrieb, der ihn zum bestbezahlten O-Liner der NFL-Geschichte macht. Für vier Jahre kassiert Slater laut "ESPN" 114 Million US-Dollar (92 Millionen US-Dollar garantiert). © Icon Sportswire Ennis Rakestraw Jr. (Detroit Lions)

Der Cornerback wird die komplette kommende Saison verpassen. Die Lions setzten den Zweitrunden-Pick des Drafts 2024 am Donnerstagabend deutscher Zeit auf die IR-Liste. Der 23-Jährige war kürzlich an der Schulter operiert worden und wird nun viel Zeit zur Rehabilitation bekommen. Gut möglich, dass die Lions nun nach einem Ersatz für Rakestraw Ausschau halten. © IMAGO/Schüler Salvon Ahmed (Indianapolis Colts)

Schlechte Nachrichten für die Colts. Running Back Salvon Ahmed hat sich laut Head Coach Shane Steichen im Trainingslager eine "schwere Beinverletzung" zugezogen. Bei einem Lauf wurde der 26-Jährige von Teamkollege Trey Washington mit einem Hip-Drop-Tackle zu Boden gebracht, der Safety landete dabei unglücklich auf dem Unterschenkel von Ahmed. © Imagn Images Isaiah Likely (Baltimore Ravens)

Schlechte Nachrichten für die Baltimore Ravens: Tight End Isaiah Likely ist im Training umgeknickt und hat sich eine Franktur am Fuß zugezogen, die einer Operation bedarf. Er fällt mindestens sechs Wochen aus und könnte den Start in die neue NFL-Saison verpassen. © IMAGO/Imagn Images Starling Thomas (Arizona Cardinals)

Herber Rückschlag für die "Cards"! Cornerback Starling Thomas hat sich während des Trainings einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 25-Jährige ging bei der Einheit zu Boden und musste mit einem Kart in die Kabine gebracht werden. Weiter heißt es, dass die Saison 2025 noch vor ihrem Beginn damit für Thomas bereits beendet ist. © IMAGO/ZUMA Press Wire David Walker (Tampa Bay Buccaneers)

Horror-Meldung bei den "Bucs"! Rookie-Edge-Rusher David Walker hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird damit die komplette Saison 2025 verpassen, wie Head Coach Todd Bowles bestätigte. Der 25-Jährige wurde im diesjährigen Draft in der vierten Runde ausgewählt wurde und zog sich die Verletzung während des Trainings zu. Walker sollte zu Beginn der Saison hinter den Stammspielern Haason Reddick und Yaya Diaby als Backup fungieren. © IMAGO/Icon Sportswire Kenny McIntosh (Seattle Seahawks)

Bittere Nachricht für die Seattle Seahawks. Running Back Kenny McIntosh hat sich im Training eine Knieverletzung am linken Bein zugezogen und wurde bereits auf die IR-Liste gesetzt. Der Sportler hatte sich bei einer Übung der Special Teams verletzt und musste vom Feld getragen werden. © IMAGO/Icon Sportswire Levi Onwuzurike (Detroit Lions)

Bittere Nachricht für die Detroit Lions. Defensive Tackle Levi Onwuzurike verpasst aufgrund einer Kreuzbandverletzung die gesamte Saison 2025 - das gab Head Coach Dan Campbell bekannt. Demnach musste sich der Sportler bereits zu einem früheren Zeitpunkt in der Offseason einer Operation unterziehen. Onwuzurike stand 2024 in zehn seiner 16 Spiele als Starter auf dem Feld. © Imagn Images Stefon Diggs (New England Patriots)

Nach seinem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison weilt Stefon Diggs beim Training der New England Patriots. Ob er zum Saisonstart jedoch fit wird, ist weiter ein Fragezeichen. Wie "The Athletic" berichtet, soll der 31-Jährige nach aktuellem Stand wohl für den Saisonauftakt gegen die Las Vegas Raiders fit werden. © Getty Images Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)

Schlechte Nachrichten für die Buccaneers! Eine Knie-Operation zwingt Tristan Wirfs zu einer Pause. Der Star-Tackle wird vermutlich die ersten Saisonspiele verpassen. Der 26-Jährige wurde in den vergangenen vier Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt. © Icon Sportswire Donald Parham (Pittsburg Steelers)

Das ist eine ganz bittere Verletzung: Donald Parham hat sich bei den OTAs der Pittsburgh Steelers die Achillessehne gerissen und verpasst damit wohl die gesamte Saison. Der Tight End hatte nach vier Spielzeiten bei den Los Angeles Chargers und einem Jahr im Practice Squad der Denver Broncos einen Ein-Jahres-Vertrag in "Steel City" unterschrieben. Bislang kommt er in 48 Spielen auf elf Touchdowns. © 2024 Getty Images Ar'Darius Washington (Baltimore Ravens)

Schwerer Rückschlag für die Baltimore Ravens: Starting Safety Ar'Darius Washington hat sich bereits an den ersten Tagen der Saisonvorbereitung schwer verletzt. Bei ihm wurde ein Achillessehnenriss festgestellt. Laut Team-Informationen soll er im November sein Comeback geben. Die Ravens drafteten Safety Malaki Starks in der ersten Runde des zurückliegenden Drafts. © IMAGO/Imagn Images Jonathon Brooks (Carolina Panthers)

Bitterer Rückschlag für Jonathon Brooks. Die Carolina Panthers haben den Running Back auf die PUP-Liste gesetzt. Der Zweitrundenpick aus dem Jahr 2024 muss sich von seiner zweiten Kreuzband-Verletzung im rechten Knie innerhalb von 13 Monaten erholen. Er wird die komplette Spielzeit 2025 verpassen.

Wir trauen ihm - wenn er fit bleibt - eine Saison über 1.000 Rushing Yards zu. Damit wäre er ein heißer Anwärter zum "Comeback Player of the Year"-Award. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn

Hot Take #4: Die Indianapolis Colts bekommen den ersten Draft-Pick Das Quarterback-Duell zwischen Neuzugang Daniel Jones und Dauerinvalide Anthony Richardson ist das Thema bei den Colts. Doch es überschattet viel mehr. Das Team ist unabhängig von dieser Entscheidung nicht gut genug. In beiden Fällen droht eine schwierige Saison für das Team von Head Coach Shane Steichen. Alle anderen Teams aus der unteren Region weisen größtenteils einen positiven Trend auf. Wenn man es positiv formulieren möchte, stagnieren die Colts. Wenn sich keine Steigerung zeigt, kann auch der Worst Case eintreten: die vergleichsweise schwächste Saison aller antretenden Teams. Was jedoch den ersten Draft-Pick zur Folge hätte und einen radikaleren Rebuild. Etwas, was die Franchise vielleicht eher benötigt als die Antwort auf das aktuelle QB-Duell.