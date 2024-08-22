Anzeige

New Orleans Saints vs. Tennessee Titans 27:30 Saints-Rookie Spencer Rattler hat im finalen Preseason-Spiel der New Orleans Saints gegen die Tennessee Titans unterstrichen, dass er der Mann für den Backup-Job hinter Derek Carr ist. Und auch Equanimeous St. Brown konnte vor den Roster Cuts noch einmal auf sich aufmerksam machen. Rattler warf einen Touchdown-Pass über 21 Yards auf St. Brown und führte vier Scoring Drives mit insgesamt 24 Punkten bei der 27:30-Niederlage gegen die Tennessee Titans am Sonntag an. St. Brown fing insgesamt drei Bälle für 40 Yards und den Score. "Ich habe das Gefühl, dass ich die nötigen Schritte gemacht habe", sagte Rattler, der in der fünften Runde des Draft ausgewählt wurde. "Ich bin neu. Ich bin ein Rookie. Ich versuche nur, besser zu werden und dem Team zu helfen." Titans-Ersatz-Quarterback Malik Willis warf im letzten Viertel zwei Touchdown-Pässe auf Bryce Oliver, mit dem zweiten entschied das Duo das Spiel. "Malik hat sich wirklich gut geschlagen", sagte Titans-Trainer Brian Callahan. "Er hat ein paar richtig gute Würfe gemacht." Hier geht's zum Spielverlauf.

Washington Commanders vs. New England Patriots 20:10 Die Quarterback-Frage bei den New England Patriots könnte endgültig entschieden worden sein. Rookie Drake Maye brachte beim 10:20 gegen die Washington Commanders 13 von 20 Pässen für 126 Yards und einen Touchdown an. Er kam dabei auf ein Rating von 99,2. Ein erneut überzeugender Auftritt des 3. Picks im Draft. Während Maye also wieder Pluspunkte im Kampf um den Starter-Job mit Veteran Jacoby Brissett sammelte, musste dieser mit einer Schulterverletzung früh raus. Eine Untersuchung am Montag soll Aufschluss über die Schwere der Verletztung geben. Head Coach Jerod Mayo gab allerdings an, dass Brissett weitergespielt hätte, wenn es ein Saisonspiel gewesen wäre. "Ich denke, ich bin bereit für alles, was dieses Football-Team von mir verlangt", sagte Maye, der im Draft an dritter Stelle ausgewählt wurde. Hier geht's zum Spielverlauf.

Denver Broncos vs. Arizona Cardinals 38:12 Bei den Broncos konnten Zach Wilson und Jarrett Stidham zum Preseason-Finale noch einmal Argumente sammeln, den Byckup von Bo Nix zu machen. Stidham leitete einen Touchdown-Drive, und Wilson führte Denver zu vier Scoring-Drives. "Beide Jungs sahen gut aus", sagte Broncos-Coach Sean Payton. Beide Spielmacher müssen wohl nicht befürchten, dem Cut zum Opfer zu fallen. "Wir fühlen uns mit allen dreien wohl", sagte Payton. Bei den Cardinals teilten sich Clayton Tune und Desmond Ridder die Arbeit auf der Quarterback-Position. Tune brachte zwölf von 18 Pässen für 119 Yards, keine Touchdowns und eine Interception an, dazu kassierte er zwei Sacks. Ridder war zehn von 16 Pässen für 111 Yards zum Mann. Hier geht's zum Spielverlauf.

Detroit Lions vs. Pittsburgh Steelers 24:17 Haben die Pittsburgh Steelers einen Rohdiamanten in ihren Reihen gefunden? Der deutsche Pass Rusher Julius Welschof sammelte gegen die Detroit Lions Sack Nummer zwei und drei in seiner ersten Preseason. Der 27-Jährige unterschieb in diesem Jahr als Undrafted Free Agent bei den Steelers und hat durch das International Pathway Program einen Platz im Practice Squad sicher. Vielleicht könnte er mit seinen Leistungen aber bereits eine Option für den aktiven Kader sein. Abseits von Welschof gab Head Coach Mike Tomlin auch den Startern Spielzeit. Justin Fields folgte auf Russell Wilson, beide führten ihre Offensive im jeweils ersten Drive zum Touchdown. Die nächsten beiden Drives unter Fields verpufften allerdings. Auch, weil die Lions nach frühem Rückstand besser ins Spiel kamen und die Detroit Defensive Turnover forcierte. Detroit setzte von Beginn an nur auf ihre Backups, Quarterback Hendon Hooker beendete seinen Arbeitstag mit 114 Passing (ein Touchdown, eine Interceptions) und 93 Rushing Yards. Nach der Halbzeit erzielten die Steelers lediglich noch drei Punkte

Dallas Cowboys vs. Los Angeles Chargers 19:26 Das Spiel gegen die Chargers hat den Cowboys eine wichtige Erkenntnis gebracht: Trey Lance ist noch nicht bereit für den Job als Starter. Zwar zeigte der Quarterback teilweise gute Ansätze, so erlief er 90 Yards und einen Rushing-Touchdown. Das Passspiel allerdings war wild: Er brachte 33 von 49 Pässen für 323 Yards an den Mann, leistete sich dabei aber auch fünf (!) Interceptions. Ihm fehlt aktuell ganz klar die Konstanz für höhere Aufgaben. "Ich hasse es, dass diese fünf Interceptions zu einer Statistik über ein Spiel werden, bei dem ich mir nicht mehr Spielpraxis und eine bessere Situation hätte wünschen können, um ihn spielen zu sehen", sagte Cowboys-Besitzer Jerry Jones. "Das hat er gebraucht, denn das, was ihm am meisten fehlt, ist NFL-Spielpraxis." Hier geht's zum Spielverlauf.

New York Jets vs. New York Giants 10:6 Auch bei den New York Giants konnte sich ein Backup-Quarterback nicht in Szene setzen. Tommy DeVito, der die Giants-Fans letzte Saison als Undrafted Rookie verzauberte, hatte gegen die Jets Probleme, steckte acht Sacks ein, brachte 14 von 27 Pässen an und kam auf 103 Yards. In drei Preseason-Spielen kam DeVito auf 270 Yards, null Touchdowns und null Interceptions bei einem Passer Rating von 65,2. Ob das für den finalen Kader reicht, wird sich zeigen. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, da Starter Daniel Jones nach einem Kreuzbandriss gerade erst wieder fit und Drew Lock angeschlagen ist. "Ich denke, ich habe immer Selbstvertrauen in mich gehabt. Ich habe immer versucht, jeden Tag mein Bestes zu geben und jeden Tag auf dem Spielfeld mein Bestes zu geben", sagte DeVito. "Egal, ob es letztes oder dieses Jahr war, egal, was passiert ist. Denn letztes Jahr war letztes Jahr. Es liegt in der Vergangenheit. Wir machen weiter mit dem, was jetzt ist." Hier geht's zum Spielverlauf.

Seattle Seahawks vs. Cleveland Browns 37:33 Die Seahawks testeten gegen die Browns die Starting Offense. Einen Drive lang bekam Quarterback Geno Smith seine ersten Preseason-Snaps. Dabei konnte er bei den Fans Vorfreude darauf wecken, was noch kommen könnte. Der Drive dauerte fünf Spielzüge und führte über 62 Yards am Ende zum Score. "Er hat ein paar tolle Würfe gemacht. Er wirkte entschlossen. Der Plan war, ein paar Serien zu machen, aber ich denke, wir haben nach den fünf guten Plays genug gesehen", sagte Seattles Trainer Mike Macdonald. Bei den Browns blieb Spielmacher Deshaun Watson mit zahlreichen anderen Startern draußen. "Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass es das Beste wäre, ihn in diesem Umfeld einzusetzen", sagte Coach Kevin Stefanski. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass er die Arbeit, die er im Frühjahr und Sommer geleistet hat, gut macht und in Woche 1 einsatzbereit sein wird." Hier geht's zum Spielverlauf.

Buffalo Bills vs. Carolina Panthers 26:31 Mit ihrem ersten Sieg im dritten Test haben sich die Carolina Panthers aus der Preseason verabschiedet. Unter der Leitung von Head Coach Dave Canales, der seine Starter zu Beginn spielen ließ, zeigte Carolina eine gute Leistung. Quarterback Bryce Young sammelte wichtige Snaps in der neuen Offensive, er brachte sechs seiner acht Pässe für 70 Yards und einen Touchdown an. Backup Jack Plummer machte ebenfalls Werbung für sich, er fand mit 21 seiner 29 Pässe einen Mitspieler und kam auf 278 Yards und zwei Touchdowns. Die Bills ließen derweil die zweite Garde spielen, ein Großteil der etatmäßigen Starter kam nicht zum Einsatz. Die Quarterbacks Anthony Brown Jr. (11/12, 102 Yards) und Ben DiNucci (11/15, 76 Yards, ein Touchdown) spielten gut. Running Back Frank Gore Jr. erlief 101 Yards. Der Sohn von NFL-Legende Frank Gore empfahl sich damit für eine potenzielle Rolle in der regulären Saison. Hier geht's zum Live-Ticker.

Green Bay Packers vs. Baltimore Ravens 30:7 Klare Angelegenheit im Duell zwischen den Packers und Ravens. Beide Teams schonten ihre Starter, die Backups der Packers sorgten in dieser Partie für deutlich mehr Furore. Besonders das Laufspiel wusste mit insgesamt 193 Rushing Yards zu gefallen. Auf Seiten der Ravens kam das Passspiel nicht wirklich in Gang. Die drei Quarterbacks, die Spielzeit erhielten, brachten 12 ihrer 21 Pässe für 79 Yards und einen Touchdown an. Besonders Devin Leary erwischte einen Tag zum Vergessen. Der Youngster warf zwei Interceptions und verbuchte einen verlorenen Fumble. Immerhin konnte Wide Receiver Tylan Wallace mit einem Touchdown-Catch über 48 Yards auf sich aufmerksam machen. Hier geht's zum Live-Ticker.

Houston Texans vs. Los Angeles Rams 17:15 Die Houston Texans kommen mit viel Schwung in die neue Spielzeit und können den dritten Sieg im vierten Preseason-Spiel feiern. In einer defensiv-orientierten Partie hatten die Punter beider Teams viel zu tun. Beide Teams schonten ihre Starter. Auf der offensiven Seite des Balles, brachte Texans-Quarterback Tim Boyle 19 seiner 28 Pässe für 142 Yards und zwei Touchdowns an. Sein Gegenüber, Dresser Win, kam auf neun Completions bei 16 Versuchen und sorgte für einen Raumgewinn von 72 Yards. Auch der ehemalige Ram Cam Akers kam für die Texans zum Einsatz. Der Running Back münzte sieben Carries in gute 53 Yards um. Hier geht's zum Live-Ticker.

Philadelphia Eagles vs. Minnesota Vikings 3:26 Mit einer makellosen 3:0-Bilanz haben die Vikings die Preseason abgeschlossen. Das Team von Head Coach Kevin O'Connell ließ - wie die Eagles - die Backups spielen. Quarterback Jaren Hall, der letztes Jahr im NFL Draft in der fünften Runde gewählt wurde, drehte richtig auf. Der Youngster brachte 17 von 25 Pässen für 189 Yards und zwei Touchdowns an. Sollte Sam Darnold der Starter-Rolle in der regulären Saison nicht gewachsen sein, könnte Hall eine spannende, jüngere Option sein. Auf Seiten der Eagles kam auf der Quarterback-Position unter anderem Kenny Pickett zum Einsatz. Sechs der neun Pässe des ehemalige Erstrunden-Pick der Steelers landeten bei einem Mitspieler und erzielten einen Raumgewinn von 58 Yards. Die Eagles konnten den Ball hin und wieder bewegen, verbuchten aber insgesamt drei Turnover und ließen deshalb viele potenzielle Punkte liegen. Hier geht's zum Live-Ticker.

Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers 24:24 So haben sich die San Francisco 49ers ihr letztes Preseason-Spiel gegen die Las Vegas Raiders nicht vorgestellt. Dabei ist es weniger das 24:24-Unentschieden, welches für die Niners zum Problem wurde, sondern zwei Verletzungen. Gleich im ersten Viertel verletzten sich mit Leonard Floyd und Yetur Gross-Matos zwei ihrer drei besten Defensive Ends am Knie. Das Ausmaß selbiger Verletzungen ist bislang noch nicht bekannt. Immerhin: Gegen Ende des Spiels konnten sich beide wieder an der Seitenlinie fortbewegen. Das Spiel wurde derweil zu einer engen Angelegenheit. 49ers-Starting-Quarterback Brock Purdy brachte neun von zwölf Pässen für 96 Yards an den Mann, leistete sich aber auch eine Interception in der Red Zone. Für die Touchdowns im Spiel der Gäste sorgen Jordan Mason und Patrick Taylor Jr. mit kurzen Läufen, dazu Jacob Cowing nach einem Pass von Spielmacher Joshua Dobbs. Bei den Raiders geland Tyreik McAllister ein Touchdown nach einem Punt Return über 81 Yards, zudem fingen Kristian Wilkerson und Tyreik McAllister Touchdown-Pässe. 16 Sekunden vor dem Ende hatte Kicker Daniel Carlson für die Raiders vor heimischer Kulisse mit einem Field Goal den Ausgleich besorgt.

Atlanta Falcons vs. Jacksonville Jaguars 0:31 Ohne ihre Starter kassierten die Atlanta Falcons in ihrem letzten Preseason-Spiel zuhause eine böse 0:31-Klatsche. Die Jaguars taten sich derweil einfach, so endeten zwei Drives von Star-Quarterback Trevor Lawrence jeweils mit einem Touchdown-Pass auf Evan Engram. In der Folge zeigte Backup-QB Mac Jones sein Können. Auch er durfte sich über einen Touchdown freuen, so bediente er Elijah Cooks über 13 Yards. "Es war eine gute Nacht, sehr sauber", freute sich Lawrence. "Was unser Team angeht, wo wir mit unserer Offensive stehen, denke ich, dass wir in einer guten Position sind."

Tampa Bay Buccaneers vs. Miami Dolphins 24:14 Sieg für die Tampa Bay Buccaneers zum Abschluss der Preseason. Gegen die Miami Dolphins stand am Ende ein 24:14-Erfolg auf der Anzeigentafel. Nachdem er in den ersten beiden Preseason-Spielen nur auf der Bank gesessen hatte, kam endlich auch Baker Mayfield für die Bucs zum Einsatz. Der Spielmacher führte sein Team gleich im ersten Drive über das komplette Feld und bereitete den Weg für einen Touchdown-Lauf von Rachaad White über vier Yards. In der Folge nahm Mayfield wieder auf der Bank Platz, bei beiden Teams konnten sich junge Spieler beweisen. Bei den Bucs sorgten Ryan Miller und Tanner Knue nach Pässen von Kyle Trask für die weiteren Touchdowns des Abends, bei den Dolphins fingen Hayden Rucci und Kyric McGowan Pässe von Skylar Thompson und schafften es damit in die Endzone. Star-Signal-Caller Tua Tagovailoa spielte derweil nicht.

Cincinnati Bengals vs. Indianapolis Colts 14:27 Für Anthony Richardson waren es ein paar harte Tage. Zunächst wurde der Quarterback der Colts im gemeinsamen Training mit den Cincinnati Bengals verhöhnt. Im Preseason-Spiel gegen die Bengals lief es dann nicht viel besser. Er brachte in fünf Drives acht von 14 Pässen für 86 Yards mit einem Touchdown und einem Pick Six an. Sein Passer Rating: bescheidene 69,3, da er sich einige Fehler leistete. Richardson hatte 2023 in seiner ersten Saison in der NFL verletzungsbedingt nur vier Spiele bestritten. "Es macht immer Spaß, wenn ich Football spielen kann. Was das Spiel anbelangt, passieren diese Dinge", sagte er. "Es wird nicht immer alles so laufen, wie wir es wollen. Es wird unvollständige Pässe geben. Ich werde einige Pässe verpassen, die Receiver werden einige fallen lassen. Solche Dinge werden passieren." Bengals-Coach Zac Taylor verzichtete auf seine Starter, die Backups konnten die Pleite nicht verhindern. Es war die dritte im dritten Preseason-Spiel. "Es ist eine gute Erfahrung für die Jungs, auf die wir uns in verschiedenen Phasen der Saison verlassen werden", sagte Taylor. "0:3 ist nicht das, was wir wollten, aber ich denke, dass wir trotzdem eine Menge daraus ziehen können."

Kansas City Chiefs vs. Chicago Bears 21:34 Beide Teams schonten im letzten Preseason-Spiel nahezu alle Starter. Daher konnte sich im Duell zwischen den Chiefs und den Bears vor allem die zweite Reihe empfehlen. Bei den Bears war das Backup-Quarterback Tyson Bagent. Bagent warf für 57 Yards und lief den Ball persönlich in die Endzone. Mit 17 von 25 Pässen für 207 Yards, zwei Touchdowns und null Interceptions sowie einem Rushing Score hat Bagent in der gesamten Preseason seinen QB2-Status hinter Caleb Williams gefestigt. Bei den Chiefs konnte Carson Steele Eindruck hinterlassen. Der Undrafted Rookie bewährte sich als Backup für Isiah Pacheco und lief viermal für insgesamt 50 Yards. Dazu gehörte auch ein 31-Yard-Lauf, bei dem er einen Tackle durchbrach, um dann anschließend den Ball für einen Yard in die Endzone zu bringen. Allerdings gab es auch eine Schrecksekunde. Kurz nach dem ersten Drive in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel unterbrochen, nachdem Bears-Cornerback Douglas Coleman III an der Seitenlinie einen Tackle machte und regungslos am Boden liegen blieb. Er wurde von Ärzten versorgt, auf einer Trage fixiert und aus dem Arrowhead Stadium gefahren.