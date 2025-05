NFL: Quarterback Derek Carr beendet Karriere

Der langjährige NFL-Quarterback Derek Carr beendet mit sofortiger Wirkung seine aktive Football-Karriere. Das gab seine Franchise, die New Orleans Saints, am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt. Grund ist eine Verletzung an der Hüfte und der Rotatorenmanschette, die sich der 34-Jährige bereits in der vergangenen Saison zugezogen hatte.

"Nach reiflicher Überlegung mit meiner Frau habe ich mich entschieden, meine Karriere in der National Football League zu beenden", sagte Carr. "Vielen Dank an alle Mitspieler, Trainer, das Management, die Besitzer, die Teammanager und vor allem an die Fans, die diese Reise zu etwas ganz Besonderem gemacht haben."

Carr wurde 2014 von den Oakland Raiders gedraftet und bestritt insgesamt 143 NFL-Spiele für die Franchise, die 2020 nach Las Vegas umgezogen war. In den letzten beiden Spielzeiten spielte er 27 Partien für die Saints. Carr wurde in seiner elfjährigen Karriere viermal in den Pro Bowl gewählt und belegte bei der Wahl zum MVP 2016 den dritten Platz, konnte aber nie den Super Bowl erreichen.