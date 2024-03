Leonard Williams (Seattle Seahawks)

Leonard Williams kam kurz vor der Deadline per Trade von den New York Giants zu den Seattle Seahawks und lieferte in zehn Auftritten für die Franchsise vier Sacks und 41 Total Tackels ab. Seine Zukunft ist völlig offen! Williams wird wohl nicht zu den Top-Optionen bei einigen Teams gehören, dürfte jedoch bei Franchises, die im Werben um einen anderen DE leer ausgehen, eine B-Lösung sein. © 2023 Getty Images