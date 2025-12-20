- Anzeige -
NFL - Seattle Seahawks: Nach Vorfall gegen die Rams - Linebacker Derick Hall gesperrt

  • Aktualisiert: 21.12.2025
  • 10:10 Uhr
  • ran.de

Nach dem Overtime-Kracher zwischen Seahawks und Rams sperrt die NFL Seattle-Linebacker Derick Hall für ein Spiel.

Schlechte Nachrichten für die Seattle Seahawks. Die NFL hat Linebacker Derick Hall für ein Spiel gesperrt.

Als Grund nannten die Liga unnötige Härte und unsportliches Verhalten im Spiel gegen die Los Angeles Rams im Thursday Night Game des 16. NFL-Spieltags.

Im ersten Viertel trat Hall am Ende eines Spielzugs auf das Bein von Rams-Guard Kevin Dotson, der bereits am Boden lag. Laut NFL-Statement ein Fall von unsportlichem Verhalten, das laut Regelwerk "jedes Verhalten gegen die allgemein anerkannten Grundsätze des Sportsgeistes" einschließt.

Hall könnte Berufung einlegen

Hall kann damit erst am 29. Dezember, nach dem Spiel der Seahawks gegen die Carolina Panthers, in den aktiven Kader des Teams zurückkehren.

Gemäß Tarifvertrag kann Hall gegen die Sperre Berufung einlegen. Sollte er dies tun, würde die Berufung entweder von Derrick Brooks, Ramon Foster oder Jordy Nelson verhandelt und entschieden.

Die Ex-Profis wurden gemeinsam von der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA ernannt. Sie sind für Verhandlungen, die über Berufungen gegen Disziplinarmaßnahmen gegen Spieler auf dem Spielfeld entscheiden, zuständig.

