NFL - Green Bay Packers bangen um Quarterback Jordan Love
- Veröffentlicht: 21.12.2025
- 11:18 Uhr
- Andreas Reiners
Die Regular Season geht in ihre Crunchtime. Und ausgerechnet jetzt könnte Jordan Love den Green Bay Packers fehlen.
Der Frust bei den Green Bay Packers ist groß. Sehr groß.
Nicht nur wegen der bitteren Pleite bei den Chicago Bears, denn eigentlich hätten die Packers dieses Division-Duell in Week 16 der NFL gewinnen müssen.
Doch neben dem Spiel verlor Green Bay auch noch Quarterback Jordan Love mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung. Love befindet sich jetzt im Concussion Protocol.
Heißt für die Packers: Erst im Laufe der Woche wird feststehen, ob Love im nächsten Spiel am Sonntag gegen die Baltimore Ravens auflaufen kann. Es ist ein wichtiges Spiel, denn mit einer 9-5-1-Bilanz sind die Playoffs noch nicht fix.
Love hatte im zweiten Viertel bei der 16:22-Niederlage nach Overtime einen Helmet-to-Helmet-Treffer von Defensive End Austin Booker kassiert.
Malik Willis kam für Love aufs Feld und brachte neun von elf Pässen für 121 Yards und einen Touchdown auf Romeo Doubs an. In der Overtime leistete er sich allerdings einen folgenschweren Fumble, der den Ballbesitz der Packers beendete.
Das Wichtigste in Kürze
Als Starter hat Love seit 2023 kaum Spiele verpasst – genau genommen nur zwei. In seiner ersten Saison führte er die Packers noch ohne Unterbrechung durch alle Partien, ehe ihn in der Vorsaison eine Knieverletzung stoppte, zugezogen im letzten Drive des Season Openers gegen die Eagles in Brasilien. Die Folge: Zwangspause in den Weeks 2 und 3. Gut möglich, dass er jetzt wieder ausfällt.