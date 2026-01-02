- Anzeige -
american football

NFL: Spielplan der Playoffs steht fest - alle Termine und Uhrzeiten der Postseason bis zum Super Bowl

  • Veröffentlicht: 02.01.2026
  • 21:10 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Auch wenn die genauen Paarungen noch nicht feststehen, können die Fans schon einmal die Postseason planen.

Von Tobias Wiltschek

Noch steht ein Spieltag in der Regular Season der NFL an. Am kommenden Wochenende fallen die letzten Entscheidungen darüber, welche Teams an den Playoffs teilnehmen werden.

Doch schon jetzt können die Fans für die Postseason planen. Denn die genauen Termine und Kickoff-Zeiten für die Playoff-Spiele stehen fest.

Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt nur bei einem der insgesamt 13 Partien der Kickoff.

Zwei Spiele beginnen um 21 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.

NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs

Wild-Card Round:

Samstag,  10. Januar (ein Spiel): 22:30 Uhr
Sonntag, 11. Januar (drei Spiele): 2:15 Uhr, 19 Uhr, 22:30 Uhr
Montag, 12. Januar (ein Spiel): 2:15 Uhr
Dienstag, 13. Januar (ein Spiel): 2:15 Uhr

Divisional Round:

Samstag, 17. Januar (ein Spiel): 22:30 Uhr
Sonntag, 18. Januar (zwei Spiele): 2:15 Uhr, 21 Uhr
Montag, 19. Januar (ein Spiel): 0:30 Uhr

Conference Championship Games:

Sonntag, 25. Januar (ein Spiel): 21 Uhr
Montag, 26. Januar (ein Spiel): 0:30 Uhr

Super Bowl:

Montag, 9. Februar: 0:30 Uhr

