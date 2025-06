NFL: Star-Cornerback Ramsey wechselt zu den Steelers

Star-Cornerback Jalen Ramsey wechselt in der National Football League (NFL) von den Miami Dolphins zu den Pittsburgh Steelers. Den Trade zum sechsmaligen Champion bestätigte der 30-Jährige am Montag selbst bei X, nachdem zuvor bereits mehrere US-Medien über den Wechsel berichtet hatten. Bei den Steelers soll Ramsey in der kommenden Saison 26,6 Millionen Dollar (rund 22,7 Millionen Euro) verdienen.