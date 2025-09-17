Das Rematch des vergangenen Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in Woche 2 hat Sender "Fox" Rekord-Einschaltquoten beschert.

Von Daniel Kugler

Das Super-Bowl-Rematch zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in Woche 2 hat für Rekord-Einschaltquoten gesorgt.

"Fox" rechnete vorab mit rund 30 Millionen Zuschauern für das Kracherduell. Wie sich herausstellte, übertraf das Spiel die Erwartungen jedoch deutlich. Wie der Sender bekanntgab, haben insgesamt ganze 33,8 Millionen Zuschauer das Spiel am Sonntag verfolgt.

Selbst für NFL-Verhältnisse ist dies eine enorme Zuschauerzahl, die sich weiterhin der Zersplitterung des amerikanischen Fernsehpublikums widersetzt, die zu einem Rückgang der Einschaltquoten für andere Programme geführt hat.

Die 33,8 Millionen Zuschauer sorgten für die beste Zuschauerzahl, die "Fox" jemals mit der Übertragung eines Sonntagsspiels in der Regular Season erzielt hat sowie für das meistgesehene Spiel in Week 2 überhaupt.

Tatsächlich war das Duell Chiefs gegen Eagles sogar das meistgesehene Spiel in einer Woche im September oder Oktober in der Geschichte der NFL.