Nach sechs Spieltagen hat das erste Team die Konsequenzen gezogen: Die Tennessee Titans trennen sich von ihrem Head Coach. Das Team war mit nur einem Sieg und fünf Niederlagen in die Saison gestartet. Die Tennessee Titans reagieren auf ihren katastrophalen Saisonstart und entlassen Head Coach Brian Callahan. Trotz Nummer-1-Pick Cam Ward gelang dem Team nur ein Sieg aus den ersten sechs Spielen. "Obwohl wir uns einem geduldigen und strategischen Plan zur Entwicklung eines nachhaltigen, erfolgreichen Football-Programms verpflichtet fühlen, haben wir nicht das erforderliche Wachstum gezeigt", sagte Chad Brinker, Präsident der Football-Operations der Titans, in einer Erklärung. "Unsere Spieler, Fans und die Community verdienen ein Team, das einen Standard erreicht, den wir derzeit nicht erfüllen, und wir sind entschlossen, die schwierigen Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, um diesen Standard zu erreichen und aufrechtzuerhalten."

Grundsätzlich war seine Zeit bei den Titans alles andere als erfolgreich: In 23 Spielen während seiner Amtszeit kam er auf eine Bilanz von vier Siegen und 19 Niederlagen. Das war für Tennessee Grund genug, die Reißleine zu ziehen. Zuletzt hatten die Titans mit 10:20 gegen die Las Vegas Raiders verloren. Nach dem Spiel äußerte sich Callahan recht deutlich und machte insbesondere Rookie Cam Ward mitverantwortlich: "Ich bin unglaublich enttäuscht über das Ergebnis“, sagte er den Reportern. "Wir fühlten uns vor dem Spiel gut. Und dann nicht in der Lage zu sein, auf der Offense gut zu spielen, keine Punkte zu erzielen und das Spiel zu verlieren – das ist enttäuschend."

