NFL: Tennessee Titans feuern Head Coach Brian Callahan - Interimstrainer steht fest
- Aktualisiert: 13.10.2025
- 23:34 Uhr
- Julian Erbs
Nach sechs Spieltagen hat das erste Team die Konsequenzen gezogen: Die Tennessee Titans trennen sich von ihrem Head Coach. Das Team war mit nur einem Sieg und fünf Niederlagen in die Saison gestartet.
Die Tennessee Titans reagieren auf ihren katastrophalen Saisonstart und entlassen Head Coach Brian Callahan. Trotz Nummer-1-Pick Cam Ward gelang dem Team nur ein Sieg aus den ersten sechs Spielen.
Senior Offensive Assistant Mike McCoy wird laut NFL-Insider Tom Pelissero als Interimstrainer übernehmen. McCoy war zuvor von 2013 bis 2016 Head Coach der Chargers und erreichte in dieser Zeit eine Bilanz von 27 Siegen und 37 Niederlagen.
"Obwohl wir uns einem geduldigen und strategischen Plan zur Entwicklung eines nachhaltigen, erfolgreichen Football-Programms verpflichtet fühlen, haben wir nicht das erforderliche Wachstum gezeigt", sagte Chad Brinker, Präsident der Football-Operations der Titans, in einer Erklärung.
"Unsere Spieler, Fans und die Community verdienen ein Team, das einen Standard erreicht, den wir derzeit nicht erfüllen, und wir sind entschlossen, die schwierigen Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind, um diesen Standard zu erreichen und aufrechtzuerhalten."
Grundsätzlich war seine Zeit bei den Titans alles andere als erfolgreich: In 23 Spielen während seiner Amtszeit kam er auf eine Bilanz von vier Siegen und 19 Niederlagen. Das war für Tennessee Grund genug, die Reißleine zu ziehen.
Zuletzt hatten die Titans mit 10:20 gegen die Las Vegas Raiders verloren. Nach dem Spiel äußerte sich Callahan recht deutlich und machte insbesondere Rookie Cam Ward mitverantwortlich: "Ich bin unglaublich enttäuscht über das Ergebnis“, sagte er den Reportern. "Wir fühlten uns vor dem Spiel gut. Und dann nicht in der Lage zu sein, auf der Offense gut zu spielen, keine Punkte zu erzielen und das Spiel zu verlieren – das ist enttäuschend."
Cam Ward zeigt sich selbstkritisch
"Wir alle müssen besser werden. Cam (Ward Anm. d. Red.) ist auch ein Teil davon. Cam muss besser Football spielen. Wir müssen besser coachen, wir müssen besser spielen – all das zusammen. Es liegt nicht nur an ihm, aber er ist ein Teil davon. Man würde gerne sehen, dass besserer Football gespielt wird, und wir müssen einen besseren Job machen" ließ der Trainer nach dem Spiel verlauten.
"Sehr enttäuscht", sagte der Rookie-Quarterback selbst über seine Performance nach dem Spiel den Reportern. "Gerade wir in der Offense, besonders ich selbst. Wenn man drei Turnovers hat, hat man keine Chance, das Spiel zu gewinnen."
"Vor allem zwei in Situationen, in denen wir zurückgedrängt waren, und einer kurz vor der Halbzeit. Ich weiß, dass mir das nicht passieren darf, aber wir müssen einfach weitermachen und weitermachen."
Callahan, dessen Vater Bill einst Head Coach der Raiders war, arbeitete zuvor fünf Saisons als Offensive Coordinator bei den Bengals, bevor er zu den Titans wechselte. Während seiner Zeit in Cincinnati führte er das Team unter anderem zum Super Bowl LVI vor vier Saisons.