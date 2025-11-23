- Anzeige -
American Football

NFL: T.J. Watt überholt Bruder J.J. Watt bei Sacks

  • Aktualisiert: 23.11.2025
  • 20:32 Uhr
  • Oliver Jensen

T.J. Watt hat nun mehr Sacks als sein älterer Bruder J.J. Watt. Der historische Sack war auch sportlich von großer Bedeutung.

Nun ist T.J. Watt die Nummer 1 in der Familie.

Im Spiel seiner Pittsburgh Steelers gegen die Chicago Bears gelang dem Linebacker ein Strip Sack in der gegnerischen Endzone, der direkt zum Touchdown für die Steelers führte.

Dies war ein Sack von familiärer Bedeutung: Es war der 115. Sack von T.J. Watt, der dadurch seinen Bruder J.J. Watt (114,5 Sacks) in den NFL-Statistikbüchern überholte.

T.J. Watt überholt J.J. Watt: Jüngerer Bruder mit mehr Sacks

J.J. Watt galt als einer der besten Verteidiger der NFL-Geschichte und wurde während seiner Karriere drei Mal zum Defensive Player of the Year gewählt.

Nach zehn Jahren bei den Houston Texans spielte er noch zwei Jahre für die Arizona Cardinals, bevor er 2022 zurücktrat.

Sein jüngerer Bruder T.J. Watt wurde 2017 von den Pittsburgh Steelers gedraftet und etablierte sich ebenfalls als herausragender Pass Rusher.

2021 stellte T.J. Watt mit 22,5 Sacks den NFL-Saisonrekord ein und wurde zum besten Defensivspieler der Liga gekürt.

