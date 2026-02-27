- Anzeige -
American Football

NFL: Salary-Cap für 2026 überschreitet nächste Schwelle

  • Veröffentlicht: 27.02.2026
  • 20:45 Uhr
  • Anne Malin

Die NFL legt für die kommende Saison die Gehaltsobergrenze auf 301,2 Millionen Dollar pro Team fest und überschreitet damit erstmals die Marke von 300 Millionen Dollar.

Damit setzt sich ein Trend der letzten Jahre fort: Seit 2022 erhöht sich der Salary Cap jährlich. In den vergangenen vier Saisons erhöhte sich die Gehaltsobergrenze pro Team in der NFL von 182,5 Millionen auf 301,2 Millionen US-Dollar.

Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe um 22 Millionen Dollar - etwas weniger als von 2024 auf 2025, damals waren es 23,8 Millionen Dollar. Deswegen sind die 301,2 Millionen auch am unteren Ende der Prognosen, die zwischen 301 und 305 Millionen Dollar lagen.

Enges Budget für die Teams

Die Tennessee Titans haben den größten Spielraum beim Gehaltsbudget, während die Dallas Cowboys aktuell voraussichtlich um mehr als 60 Millionen Dollar über dem Gehaltslimit liegen. An zweiter Stelle folgen die Minnesota Vikings, die mit dem zweitgrößten Gehaltsdefizit zu kämpfen haben.

Vor dem Start der neuen Saison in knapp zwei Wochen müssen noch zehn Teams Defizite in der Gehaltsstruktur bereinigen.

Auch interessant: NFL Combine: Schicksalstag für Quarterback-Talente Nussmeier und Simpson

