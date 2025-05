Insgesamt erhoben 16 Massagetherapeuten im Großraum von Baltimore Anschuldigungen gegen den langjährigen Ravens-Star, der zu den besten NFL-Kickern in der Geschichte zählt. Der Zeitraum der Vorfälle beläuft sich auf die Jahre von seiner Rookie-Saison 2012 bis zur Spielzeit 2016.

Tucker wurde in der jüngeren Vergangenheit mit Vorwürfen des sexuell unangemessenen Verhaltens gegenüber zahlreichen Massagetherapeuten konfrontiert.

"Manche Entscheidungen im Football sind extrem schwer [...] im Hinblick auf unseren Kader haben wir diese toughe Entscheidung getroffen", hieß es in einem Statement von General Manager Eric DeCosta.

Die Cleveland Browns haben in Deshaun Watson nach wie vor einen Spieler im Kader, der durch ähnliche Anschuldigungen negativ aufgefallen ist. Trotz eines laufenden Verfahrens hatten die Browns Watson 2022 unter Vertrag genommen.

Denn klar: Das Ganze ist ein sensibles Thema, weil auch in den USA erst einmal die Unschuldsvermutung gilt. Die Ravens hatten aber im Februar zu verstehen gegeben, die Anschuldigungen seien "ernst und besorgniserregend". Dahingehend dürften die Verantwortlichen wohl wissen, was sie tun.

Dass das Verfahren immer noch läuft, sollte ein Warnsignal sein. Dieses haben die Ravens-Verantwortlichen um DeCosta offenbar wahrgenommen, auch wenn die Vorfälle in der offiziellen Stellungnahme der Ravens überhaupt keinen Platz finden.

Justin Tucker so schwach wie nie zuvor

Der Fakt, dass Watson immer noch in der NFL unterwegs ist, hat einen faden Beigeschmack und sollte sich auf diese Art und Weise im Fall Tuckers nicht wiederholen. Zumindest nicht, solange das Verfahren gegen den Kicker noch läuft.

Die Trennung von Tucker sollte ein Appell an alle anderen NFL-Teams sein: Derartige Anschuldigungen sind ernstzunehmen.

In den vergangenen beiden Jahren hatten Tuckers sportliche Leistungen ohnehin nachgelassen. Allein 2024 verbuchte er mit einer Quote von 73,3 Prozent an verwandelten Field Goals seinen Karriere-Tiefstwert. Die 22 Treffer waren zudem die geringsten seiner Laufbahn bei den Ravens.

Das unterstreicht einmal mehr: Die Entscheidung der Ravens ist nachvollziehbar. So oder so.