Die Cleveland Browns haben fünf Quarterbacks unter Vertrag. Nach der Draft-Posse um Shedeur Sanders droht dem Quarterback ein Horror-Szenario.

von Mike Stiefelhagen

Shedeur Sanders droht die Entlassung vielleicht früher als gedacht.

Der NFL-Draft lief schon nicht so, wie es sich College-Superstar Shedeur Sanders erhofft hat. Statt in der ersten Runde erbarmten sich die Cleveland Browns erst an der 144. Stelle.

Zuvor drafteten die Browns mit Dillon Gabriel bereits einen Quarterback in der 3. Runde. Der Quarterback-Room umfasst jetzt ganze fünf Spieler, während die meisten Teams nur zwei bis drei Spielmacher beherbergen.

Dementsprechend liegt die Vermutung nahe, dass die Browns vor dem ersten Spiel der Regular Season ausdünnen. Die Namen: Deshaun Watson, Joe Flacco, Kenny Pickett, Dillon Gabriel und Shedeur Sanders.