NFL verhandelt offenbar mit YouTube über ein zusätzliches Rechtepaket

  • Aktualisiert: 24.02.2026
  • 08:39 Uhr
  • Mike Stiefelhagen
© IMAGO/Icon Sportswire

Mehr NFL-Spiele für Streamingdienste? Möglich! Scheinbar sichert sich YouTube ein Zusatzpaket über vier weitere Spiele.

Die NFL könnte wohl ein weiteres Medienpaket vergeben.

Durch eine Teilfusion mit "ESPN" kann die Liga vier Spiele wieder neu vermarkten.

"NBC" berichtet über Verhandlungen mit dem Streaming-Giganten YouTube. Demnach gibt es derzeit Gespräche über ein zusätzliches Paket von vier Spielen.

Jedoch ist die Plattform nicht der einzige Bieter.

NFL: YouTube durfte bereits Spiel ausstrahlen

Es ist die Fortführung eines anhaltenden Trends. Die NFL vergibt immer häufiger ausgewählte Spiele außerhalb der klassischen TV-Verträge separat.

Dabei rücken Streaminganbieter zunehmend in den Fokus. Neben YouTube wird in diesem Zusammenhang auch immer wieder Netflix als potenzieller Rechtepartner genannt.

YouTube durfte schon ein NFL-Spiel übertragen. Zum Auftakt der Saison 2025 streamte die Plattform das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Los Angeles Chargers aus Brasilien weltweit kostenlos.

Teil des nun neu geschnürten Rechtepakets soll unter anderem ein internationales Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams sein, das für September 2026 in Australien geplant ist.

Der Markt für Sportrechte entwickelt sich mehr und mehr in Richtung digitaler Plattformen. In der Kombination mit der Strategie, die Medienrechte kleinteiliger aufzuteilen, um maximale Erlöse zu erzielen.

