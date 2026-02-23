- Anzeige -
- Anzeige -
Franchise Tag für Tight End

NFL: Atlanta Falcons versehen wohl Tight End Kyle Pitts mit Franchise-Tag

  • Veröffentlicht: 23.02.2026
  • 20:29 Uhr
  • Malte Ahrens

Die Atlanta Falcons haben wohl ihren Star-Tight-End mit dem Franchise-Tag versehen. Damit würden sie einen Schlüsselspieler binden und sicherstellen, ihn nicht als Free Agent zu verlieren.

Kyle Pitts wurde 2021 an vierter Stelle im NFL-Draft von den Atlanta Falcons ausgewählt. In der vergangenen Saison legte er die beste Saison seiner jungen NFL-Karriere hin.

Insgesamt fing er 88 Bälle für 928 Yards und fünf Touchdowns. Das veranlasst die Falcons laut NFL-Insider Ian Rapoport, ihn mit dem Franchise-Tag zu versehen.

Wenn die neue Saison offiziell im nächsten Monat beginnt, wäre der Tight End ein Free Agent gewesen. Durch den Tag ist Pitts nun bis zum Ende der kommenden Saison an die Franchise gebunden.

Rapoport berichtet über ein erwartbares Gehalt von über 15 Millionen US-Dollar pro Saison.

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 1072292283
News

NFL kürt Fan des Jahres: Sechs Deutsche sind nominiert

  • 23.02.2026
  • 17:37 Uhr
Sport Themen der Woche KW09 Sport Bilder des Tages NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Iowa offensive lineman Connor Colby (OL06) during the 2025 NFL Scou...
News

NFL-Saison geht los: Alle Infos zum Scouting Combine

  • 23.02.2026
  • 16:24 Uhr
Indiana quarterback Fernando Mendoza (15) walks across the field after the Hoosiers defeated the Miami Hurricanes 27-21 in the NCAA, College League, USA College Football Championship game at Hard R...
News

Von Mendoza bis Simpson: Die besten QB-Talente 2026

  • 23.02.2026
  • 15:23 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Combine Mar 2, 2025; Indianapolis, IN, USA; Wisconsin offensive lineman Joe Huber (OL19) during the 2025 NFL Scouting Combine at Lucas Oil Stadium. Indianapolis L...
News

Die wichtigsten Offseason-Termine - Combine ab heute

  • 23.02.2026
  • 14:58 Uhr
PHILADELPHIA, PA - DECEMBER 14: Philadelphia Eagles utilize the tush push for a first down during the game between the Las Vegas Raiders and the Philadelphia Eagles on December 14, 2025 at Lincoln ...
News

Tush-Push-Verbot? Finale Entscheidung wohl gefallen

  • 23.02.2026
  • 14:56 Uhr
December 25, 2024, Hookstown, Pennsylvania, USA: Kansas City Chiefs quarterback PATRICK MAHOMES (15) and tight end TRAVIS KELCE (87) after the NFL, American Football Herren, USA football game betwe...
News

Wegen eines Namens: Mahomes und Kelce verklagt

  • 23.02.2026
  • 14:20 Uhr
imago images 1072063182
News

Scouting Combine: Fernando Mendoza trifft Entscheidung

  • 23.02.2026
  • 12:37 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Super Bowl LX-Seattle Seahawks at New England Patriots Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Seattle Seahawks safety Julian Love (20) celebrates with teammates after...
News

Champ zum Verkauf: Müssen die Seahawks umziehen?

  • 23.02.2026
  • 12:35 Uhr
Rondale Moore
News

NFL: Vikings-Receiver stirbt mit nur 25 Jahren

  • 23.02.2026
  • 10:06 Uhr