Pro-Bowl-Überraschung

NFL: Weitere Überraschung bei Pro-Bowl-Nominierung - erste Berufung nach 18 Jahren

  • Aktualisiert: 01.02.2026
  • 10:15 Uhr
  • Malte Ahrens

Joe Flacco wurde überraschend in den Pro Bowl für die AFC berufen. Trotz seiner langen und erfolgreichen Karriere ist der Routinier zum ersten Mal beim Allstar Game dabei.

Viele Jahre hatte Joe Flacco für die Baltimore Ravens auf einem überdurchschnittlichen Quarterback-Level in der NFL agiert und 2013 sogar den Super Bowl gewonnen. In den Pro Bowl schaffte er es allerdings nie - bis zum Jahr 2026.

Zu groß war die Klasse von seinen damaligen Kontrahenten in der AFC wie Tom Brady, Peyton Manning, Philip Rivers und Ben Roethlisberger. Auch diese Saison deutete erstmal nichts auf einer Verlängerung von Flaccos Jahr an.

Seine Statistik mit 15 Touchdowns und 2.579 Yards hätte unter normalen Umständen wohl kaum für eine Reise zum Pro Bowl gereicht. Die Konkurrenz war auch in diesem Jahr zu groß und Flacco lange nicht mehr auf dem Niveau von vor zehn Jahren.

Ausfälle führen zu Flacco-Wahl

Allerdings fielen - wie mittlerweile fast jedes Jahr - einige Kandidaten verletzt aus. Von den drei gewählten Josh Allen, Justin Herbert und Drake Maye spielt letzterer im Super Bowl, während sich Allen den Fuß brach.

Mögliche Nachrücker wie Bo Nix, Lamar Jackson und Patrick Mahomes sind durch Verletzungen auch keine Option. So wird der 41-Jährige nach insgesamt 18 Jahren in der NFL doch noch sein Debüt im Pro Bowl feiern dürfen.

Zusammen mit Shedeur Sanders, der auf Flacco in Cleveland folgte, hatte er die Browns in einer wackligen Offensive zu einem 5-12-Record gebracht. Beide stehen trotzdem im Pro Bowl.

  • Ab 0