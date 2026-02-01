NFL schließt Milliarden-Deal mit ESPN ab - Auswirkungen auf deutsche Football-Fans?

Die Football-Liga übernimmt Anteile am Sportsender, der bekommt Medien-Rechte - was auch Auswirkungen für deutsche User hat. ESPN ist ein bahnbrechender Deal mit der NFL gelungen, der die Berichterstattung über die größte Football-Liga der Welt grundlegend verändern wird. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn "Der Kauf des NFL Network und anderer digitaler Vermögenswerte der Liga durch ESPN wurde abgeschlossen, nachdem die staatlichen Aufsichtsbehörden die Transaktion genehmigt hatten", teilte ESPN - das zum Disney-Konzern gehört - selbst mit. Die NFL und ESPN gaben den Deal in der Nacht von Samstag auf Sonntag deutscher Zeit bekannt, nachdem das Justizministerium und weitere Kartellbehörden grünes Licht gegeben hatten. Im Zuge des Deals erhält ESPN die volle Kontrolle über den liga-eigenen TV-Sender NFL Network, die RedZone-Konferenz am Sonntag und NFL-Fantasy-Football. Diese Inhalte sollen nun schnellstmöglich in die ESPN-Plattformen integriert werden.

NFL und ESPN: Vermögenwerte werden gegen Firmenanteile getauscht Doch auch für die NFL lohnt sich das Geschäft. Die Football-Liga erhält zehn Prozent Anteile an ESPN und ist somit Mitbesitzerin des größten Sportsenders der Welt. Es handelt sich dabei um ein "Asset-for-Equity"-Geschäft. Was bedeutet, dass Vermögenswerte gegen Firmenanteile eingetauscht wurden. Auch wenn also nicht direkt Geld geflossen ist, wird der Wert des Deals von Experten auf Milliardenhöhe geschätzt. Der Zehn-Prozent-Anteil an ESPN, den die NFL erhält, wird auf einen Wert von 2,5 bis 3 Milliarden Dollar beziffert. Während sich die NFL von dem Deal offenbar verspricht, im operativen Mediengeschäft entlastet zu werden, dürften die neuen Rechte ESPN dazu verhelfen, die Position als führender Sport-Streamer in den USA zu festigen.

