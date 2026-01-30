Der Super Bowl LX zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks wird vor allem bei einem Duell entschieden: Cornerback Christian Gonzalez gegen Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba. Die beiden kennen sich von früher. Von Kai Esser Die Dallas Cowboys haben die Playoffs, geschweige denn den Einzug in den Super Bowl, in der NFL deutlich verpasst. Wenn der Ball im Levi's Stadium bei der Offense der Seattle Seahawks liegt, schauen trotzdem viele aus Dallas hin. Mit Cornerback Christian Gonzalez von den New England Patriots und Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba von den Seahawks stehen zwei Top-Spieler aus Dallas im direkten Duell gegeneinander. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL-Spiele im Relive auf Joyn "Wir kennen uns aus der High School. Ich freue mich auf das Duell auf der größten Bühne", sagte Gonzalez bei der Webshow "GMA". Doch nicht nur ist es eine Feel-Good-Story aus Texas. Das Matchup der beiden Top-Spieler könnte den Ausgang des Spiels maßgeblich beeinflussen - oder sogar entscheiden.

Super Bowl LX: "Gonzalez Island"? Smith-Njigba vor schwerer Aufgabe Während "Gonzo" einer der besten Cornerbacks der NFL ist, ist Smith-Njigba einer der besten Receiver der Liga. Dass diese beiden auf der größten Einzelsport-Bühne der Welt aufeinandertreffen, ist nicht etwa kitschig, sondern folgerichtig. Dass "JSN" der Wettquoten-Favorit auf die Auszeichnung des Offensive Player of the Year ist, kommt nicht von ungefähr. 1.793 Receiving Yards und zehn Touchdowns, keiner hat mehr Yards als der Seahawks-Mann. Und woran merkt man, wie wichtig Gonzalez ist? Mit ihm auf dem Feld haben die Patriots in der ganzen Saison nur ein einziges Spiel verloren. Zwar fing er nur eine Interception, bei einem tieferen Blick in die Statistikbücher zeigt sich jedoch bei ihm seine unglaubliche Klasse. Nach Ticketgeschenk von Owner Kraft: Krebskranker Patriots-Fan stirbt vor Super Bowl 76 Mal entschieden sich gegnerische Quarterbacks, in seine Richtung zu werfen, nur 46 Prozent der Pässe kamen an - der drittbeste Wert der Liga. Einen einzigen Touchdown erlaubte Gonzalez in Manndeckung - in der ganzen Saison! Wie die ganzen Patriots wird Gonzalez im 4. Quarter noch besser. In den Playoffs erlaubte der Corner mit venezolanischen Wurzeln ein Passer Rating von 0,0. Für den Kontext: Wenn man den Ball bei jedem Pass auf den Boden werfen würde, dann ergäbe sich ein Passer Rating von 39,6.

Gonzalez vs. Smith-Njigba? So einfach ist es nicht Wird der Super Bowl also darüber entschieden, wer der beiden Spieler den besseren Tag erwischt? Weit gefehlt! Es wird an den beiden (de facto) Koordinatoren Klint Kubiak und Zak Kuhr liegen, ihre Top-Spieler entsprechend einzusetzen.

