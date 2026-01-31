NFL Pro Bowl 2026
In der Super-Bowl-Woche steht mit dem Pro Bowl das All-Star-Game der NFL vor der Tür. Die besten Stars spielen gegeneinander - AFC gegen NFC! ran verrät euch, wo ihr das Spektakel live im TV, im Livestream und im Ticker verfolgen könnt.
Der Pro Bowl findet traditionell vor dem Super Bowl statt und zeigt vor dem Duell der beiden besten Teams der Saison die besten NFL-Spieler auf ihrer jeweiligen Position.
In diesem Jahr wird das Spiel zwischen der AFC und der NFC nicht eine Woche vorher stattfinden, sondern ist Teil der Super-Bowl-Woche in der San Francisco Bay Area.
Die jährlichen Skill-Spiele werden in den Tagen vor dem 7-vs.-7-Game ohne Live-Publikum abgehalten. Dort können die Spieler für ihre Conference bereits Punkte sammeln.
ran.de hat für euch alle Informationen zum Pro-Bowl-Game hier zusammengefasst.
Wann findet der Pro Bowl statt? Datum und Uhrzeit
Der Pro Bowl wird in der Nacht vom Dienstag, den 3. Februar, auf Mittwoch, den 4. Februar, stattfinden. Der Kickoff wird um 20 Uhr in der Eastern Timezone von Amerika stattfinden. Das ist um 2 Uhr deutscher Zeit.
Wer überträgt den Pro Bowl in Deutschland?
Im Free-TV wird der Pro Bowl in Deutschland nicht live zu sehen sein.
Wo gibt es einen Livestream für den Pro Bowl 2026?
- NFL Game Pass: Pro Bowl live im US-Originalton (kostenpflichtiges Abo notwendig)
- DAZN: Pro Bowl live (kostenpflichtiges Abo notwendig)
- ran.de und Joyn: Kostenloser 24/7-Livestream des NFL Network - mit Highlights, Relives, Hintergrundberichten und mehr. Dazu findet ihr dort immer Highlights zu allen Playoff-Partien.
Zudem gibt es auf ran.de einen Liveticker zum Super Bowl
Wo wird der Pro Bowl 2026 ausgetragen?
Der Pro Bowl wird im Moscone Center in San Francisco, Kalifornien, stattfinden. Gespielt wird mit sieben Spielern pro Team auf einem 50 Yard langen Spielfeld.
Diese Spieler werden im Pro Bowl 2026 auf dem Feld stehen:
Die vollständige Liste der auserwählten Pro-Bowler findet ihr hier:
Disclaimer: Die aufgelisteten Namen sind die erste Wahl des Komitees, die im Dezember veröffentlicht wurde. Durch eine Verletzung oder die Super-Bowl-Teilnahme sind einige Spieler verhindert, an dem All-Star-Event teilzunehmen, und werden von Nachrückern vertreten.