In der Super-Bowl-Woche steht mit dem Pro Bowl das All-Star-Game der NFL vor der Tür. Die besten Stars spielen gegeneinander - AFC gegen NFC! ran verrät euch, wo ihr das Spektakel live im TV, im Livestream und im Ticker verfolgen könnt.

Der Pro Bowl findet traditionell vor dem Super Bowl statt und zeigt vor dem Duell der beiden besten Teams der Saison die besten NFL-Spieler auf ihrer jeweiligen Position.

In diesem Jahr wird das Spiel zwischen der AFC und der NFC nicht eine Woche vorher stattfinden, sondern ist Teil der Super-Bowl-Woche in der San Francisco Bay Area.

Die jährlichen Skill-Spiele werden in den Tagen vor dem 7-vs.-7-Game ohne Live-Publikum abgehalten. Dort können die Spieler für ihre Conference bereits Punkte sammeln.

ran.de hat für euch alle Informationen zum Pro-Bowl-Game hier zusammengefasst.