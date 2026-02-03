NFL will Rooney Rule überarbeiten: "Haben noch Arbeit vor uns"

Die Rooney Rule ist ein Instrument der NFL, um Diversität bei Coaches zu fördern. Oft wird sie jedoch nur wie eine nervige Auflage behandelt. NFL-Commissioner Roger Goodell kündigt nun Änderungen an. Commissioner Roger Goodell hat angekündigt, dass die Liga ihren Ansatz zu Diversitätsrichtlinien, einschließlich der Rooney Rule, überprüfen wird. Grund ist die aktuelle Offseason, in der von zehn vakanten Head-Coach-Positionen in der NFL (Alle NFL-Highlights hier auf Joyn) nur eine mit einem Minderheitenkandidaten besetzt wurde.

Rooney Rule: Roger Goodell sieht Verbesserungsbedarf "Wir sind in der gesamten Liga diverser geworden, einschließlich im Coaching-Bereich, aber wir haben noch mehr Arbeit vor uns“, sagte Goodell. "Es muss weitere Schritte geben. Wir überprüfen alles, was wir tun, einschließlich des Accelerator-Programms und aller Aspekte unserer Richtlinien, um den Herausforderungen von heute und morgen gerecht zu werden, nicht denen von gestern." In der Offseason 2026 wurden zehn Head-Coach-Jobs neu besetzt, darunter nur einer von einem Minderheitenkandidaten: Robert Saleh, der libanesischer Abstammung ist und nun die Tennessee Titans leitet.

Kein schwarzer Head Coach wurde eingestellt - zum fünften Mal seit Einführung der Rooney Rule im Jahr 2003. Alle Teams erfüllten die Regel, die vorschreibt, mindestens zwei Minderheitenkandidaten für Head-Coach-, Coordinator- oder General-Manager-Posten zu interviewen, und gingen sogar darüber hinaus.

NFL: Nur drei schwarze Head Coaches 2026 Aktuell gibt es in der NFL vor der Saison 2026 nur drei schwarze Head Coaches: DeMeco Ryans (Houston Texans), Todd Bowles (Tampa Bay Buccaneers) und Aaron Glenn (New York Jets). Goodell betonte, die Rooney Rule sei insgesamt positiv: "Sie hat der NFL nur genutzt." Dennoch plane die Liga, alle Prozesse zu evaluieren, um sie zu professionalisieren. Das Accelerator-Programm, das letztes Jahr pausierte und diverse Coaches mit Eigentümern und Executives verbindet, soll 2026 in einer Form zurückkehren.

