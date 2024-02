Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs: Das musst Du zum Super-Bowl-Star wissen

Anzeige Patrick Mahomes ist seit Jahren der unumstrittene Anführer bei den Kansas City Chiefs. ran stellt den 28-Jährigen im Porträt näher vor. Patrick Mahomes im Kurzporträt Team: Kansas City Chiefs

Position: Quarterback

Geburtsdatum: 17. September 1995

Geburtsort: Tyler, Texas

Größe: 1,88 Meter

In der NFL seit: 2017

Nationalität: US-Amerikanisch

Wo spielte Patrick Mahomes an der High School und am College? Mahomes spielte in seiner Jugendzeit am College für die Texas Tech, wo er in seinem zweiten Jahr zum Starting Quarterback wurde. Zudem spielte Mahomes auch im Baseball-Team der Texas Tech. Auf sein letztes Jahr der Spielberechtigung am College verzichtete Mahomes und bereitete sich stattdessen auf den NFL-Draft 2017 vor.

Wann wurde Patrick Mahomes von den Chiefs im Draft ausgewählt? 2017 wurde Mahomes in der erste Runde als Pick 10 von den Kansas City Chiefs gedraftet. Auf dem College brachte es er es auf 12.097 Yards und 115 Touchdowns für Texas Tech. Er erwarf 11.252 Yards, was die drittmeisten in der Geschichte der Texas Tech bedeuten. NFL-Playoffs 2023: Termine, Übertragungen, Teams - alle Infos

Wann feierte Patrick Mahomes sein NFL-Debüt? Zunächst ging Mahomes als Backup von Alex Smith in die Saison 2017. Zu seinem Debüt kam er am letzten Spieltag der Saison 2017 gegen die Denver Broncos. Dabei warf Mahomes 284 Passing Yards, allerdings keinen Touchdown und ihm unterlief eine Interception. Die Chiefs gewannen beim Mahomes-Debüt mit 27:24.

Welche NFL-Rekorde hält Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes? Mahomes stellte in der Saison 2023 einen neuen NFL-Rekord auf. Er erreichte in der Regular Season 5.608 Yards und verbesserte damit die bisherige Bestmarke von Drew Brees mit 5.562 Yards. Super Bowl 2024: Die Regeln der NFL kurz für Anfänger erklärt

Anzeige Wie viel Geld verdient Patrick Mahomes? Laut dem Portal "spotrac.com" verdient Mahomes in der Saison 2023 ein Basisgehalt von 5,5 Millionen Dollar, 2024 werden es 2,5 Millionen sein. Von seinem neuen Vertrag, der über zehn Jahre läuft und ihm bis zu 450 Millionen Dollar einbringen kann, sind insgesamt 94,88 Millionen Dollar garantiert. Im September 2023 einigte sich Mahomes mit den Kansas City Chiefs auf eine Verbesserung seines Langzeitvertrages, der bis 2031 läuft. Bis zur Saison 2023 hat der 28-Jährige in seinen sieben Spielzeiten bei den Chiefs 136 Millionen Dollar in seiner Karriere verdient. Am Ende des Vertrages wird er Einnahmen von über 500 Millionen Dollar verzeichnet haben. Nur zwei Quarterbacks in der NFL-Geschichte werden dann mehr Geld als Mahomes in ihrer Karriere verdient haben: Russell Wilson und Aaron Rodgers.

Welche Erfolge feierte Patrick Mahomes in der NFL? Patrick Mahomes hat in seiner eigentlich noch kurzen NFL-Karriere bereits einige Erfolge feiern können. Neben einem Super-Bowl-Titel, kann er zwei MVP-Auszeichnungen, fünf Pro-Bowl-Nominierungen, eine Auszeichnung zum "Offensive Player of the Year" und zwei All-Pro-Nominierungen vorweisen. Zudem warf er zweimal die meisten Touchdowns der regulären Saison.

Wie oft und wann wurde Patrick Mahomes MVP? Nach 2018 sicherte sich Mahomes auch 2022 den Titel des "Most Valuable Player" der NFL.

Mit wem ist Patrick Mahomes liiert? Schon seit Jugendzeiten ist Mahomes mit Brittany Matthews liiert. Im Februar 2021 bekam das Paar das erste gemeinsame Kind, eine Tochter namens Sterling Skye, 2022 folgte Sohn Patrick Lavon Mahomes III. Am 12. März 2022 heirateten Patrick Mahomes und Brittany Matthews auf Hawaii. Patrick wurde später zusammen mit Brittany Minderheitseigentümer der Kansas City Current.