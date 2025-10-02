Philadelphia Eagles: A.J. Brown entschuldigt sich für kryptischen Tweet

Nachdem A.J. Brown mit einem fragwürdigen Post auf Social Media für Spekulationen sorgte, stellt sich der Wide Receiver den Medien - und übernimmt Verantwortung.

A.J. Brown, Wide Receiver der Philadelphia Eagles, hat sich für einen kryptischen Tweet nach dem Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers (31:25) am Sonntag entschuldigt. Der Post, in dem Brown schrieb: "Wenn du nicht willkommen bist, nicht beteiligt bist, zieh dich leise zurück. Mach keine Szene, sondern mach dich auf den Weg." hatte Spekulationen über Unzufriedenheit im Team ausgelöst.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch übernahm Brown die volle Verantwortung: "Ich habe meine Frustration überkochen lassen. Ich hatte die Chance, das zu korrigieren, und habe es nicht getan. Das ist mein Fehler."