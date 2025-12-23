- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-Highlights auf Joyn

NFL - San Francisco 49ers: Verletzung! George Kittle verärgert über Hip-Drop-Tackle

  • Veröffentlicht: 23.12.2025
  • 11:33 Uhr
  • ran.de

49ers-Star George Kittle verletzt sich im Spiel gegen die Colts. Im Anschluss beschäftigt den Tight End aber vor allem die Art des Tackles.

Beim 48:27-Sieg der San Francisco 49ers bei den Indianapolis Colts im Monday Night Game des 16. NFL-Spieltags zog sich Niners-Tight-End George Kittle eine Verletzung zu. Der Routinier lieferte mit sieben Catches für 115 Yards und einem Touchdown eine hervorragende Vorstellung ab, er tat sich allerdings auch am Knöchel weh.

Sonderlich besorgt ob seiner Verletzung zeigte sich Kittle nach der Partie nicht. Es war derweil viel mehr die Art und Weise, wie er bei dem entsprechenden Spielzug getackelt wurde, die ihn beschäftigte.

- Anzeige -
- Anzeige -
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Indianapolis Colts Dec 22, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) warms up before the game agai...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

"Wie besorgt ich bin? Ich glaube nicht, dass es sich um eine schwere Verstauchung handelt, also werden wir einen Tag nach dem anderen angehen und dann weitersehen", sagte er vor US-Reportern.

- Anzeige -

Kittle mit dem Rasen unzufrieden

In diesem Zuge erklärte er aber auch, er habe sich die Verletzung durch ein seiner Meinung nach illegales Hip-Drop-Tackle zugezogen. Zudem sagte er, der Kunstrasen im Lucas Oil Stadium in Indianapolis sei ein Problem gewesen.

"Es passierte im zweiten Viertel. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Hip-Drop-Tackle abbekommen habe. Mein Knöchel blieb im Gras oder im Rasen stecken, dem Korkrasen, einem wirklich seltsamen Spielfeld."

Und weiter: "Ich habe versucht, es mit Tape zu fixieren, bin im dritten Viertel wieder reingegangen, aber dann wurde es nur noch schlimmer. Wenn ich nicht schnell laufen oder mich abstützen kann, ist es besser, wenn andere Tight Ends spielen."

Mehr News und Videos zur NFL
NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Indianapolis Colts Dec 22, 2025; Indianapolis, Indiana, USA; San Francisco 49ers quarterback Brock Purdy (13) warms up before the game agai...
News

Kommentar: Diese 49ers sind ein Super-Bowl-Kandidat

  • 23.12.2025
  • 12:59 Uhr

NFL: Cam Ward mit herzerwärmender Aktion für Kinder

  • Video
  • 01:27 Min
  • Ab 0
Metcalf fehlt den Steelers vorerst
News

Auseinandersetzung mit Fan: NFL sperrt Metcalf

  • 23.12.2025
  • 10:26 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 23.12.2025
  • 08:44 Uhr
imago images 1070563937
News

Playoff Picture: Bears jagen Seahawks - drei AFC-Teams buchen Ticket

  • 23.12.2025
  • 08:24 Uhr
imago images 1069065909
News

Harbaugh vor Entlassung? Ravens-Coach wird deutlich

  • 23.12.2025
  • 08:23 Uhr
San Francisco 49ers v Indianapolis Colts - NFL 2025
News

Purdy dreht komplett frei: 49ers zerlegen Colts

  • 23.12.2025
  • 06:09 Uhr
December 15, 2025, Pittsburgh, Pennsylvania, USA: December 15, 2025: DK Metcalf 4 during the Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins at Acrisure Stadium in Pittsburgh PA. Brook Ward Apparent Media Gr...
News

Steelers-Star schlägt Fan - NFL reagiert

  • 22.12.2025
  • 23:32 Uhr
December 22, 2025: Arrowhead Stadium at the Truman Sports Complex in Kansas City. - ZUMAm67_ 20251222_zaf_m67_007 Copyright: xTammyxLjungbladx
News

NFL: Kansas City Chiefs ziehen um - nach Kansas

  • 22.12.2025
  • 23:04 Uhr

NFL-Fans rösten Golf-Influencerin Paige Spiranac: "Echter Abturner"

  • Video
  • 01:39 Min
  • Ab 0