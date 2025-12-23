49ers-Star George Kittle verletzt sich im Spiel gegen die Colts. Im Anschluss beschäftigt den Tight End aber vor allem die Art des Tackles. Beim 48:27-Sieg der San Francisco 49ers bei den Indianapolis Colts im Monday Night Game des 16. NFL-Spieltags zog sich Niners-Tight-End George Kittle eine Verletzung zu. Der Routinier lieferte mit sieben Catches für 115 Yards und einem Touchdown eine hervorragende Vorstellung ab, er tat sich allerdings auch am Knöchel weh. Sonderlich besorgt ob seiner Verletzung zeigte sich Kittle nach der Partie nicht. Es war derweil viel mehr die Art und Weise, wie er bei dem entsprechenden Spielzug getackelt wurde, die ihn beschäftigte.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

"Wie besorgt ich bin? Ich glaube nicht, dass es sich um eine schwere Verstauchung handelt, also werden wir einen Tag nach dem anderen angehen und dann weitersehen", sagte er vor US-Reportern.

- Anzeige -