ALLE NFL-Highlights auf Joyn
NFL - San Francisco 49ers: Verletzung! George Kittle verärgert über Hip-Drop-Tackle
- Veröffentlicht: 23.12.2025
- 11:33 Uhr
- ran.de
49ers-Star George Kittle verletzt sich im Spiel gegen die Colts. Im Anschluss beschäftigt den Tight End aber vor allem die Art des Tackles.
Beim 48:27-Sieg der San Francisco 49ers bei den Indianapolis Colts im Monday Night Game des 16. NFL-Spieltags zog sich Niners-Tight-End George Kittle eine Verletzung zu. Der Routinier lieferte mit sieben Catches für 115 Yards und einem Touchdown eine hervorragende Vorstellung ab, er tat sich allerdings auch am Knöchel weh.
Sonderlich besorgt ob seiner Verletzung zeigte sich Kittle nach der Partie nicht. Es war derweil viel mehr die Art und Weise, wie er bei dem entsprechenden Spielzug getackelt wurde, die ihn beschäftigte.
"Wie besorgt ich bin? Ich glaube nicht, dass es sich um eine schwere Verstauchung handelt, also werden wir einen Tag nach dem anderen angehen und dann weitersehen", sagte er vor US-Reportern.
Kittle mit dem Rasen unzufrieden
In diesem Zuge erklärte er aber auch, er habe sich die Verletzung durch ein seiner Meinung nach illegales Hip-Drop-Tackle zugezogen. Zudem sagte er, der Kunstrasen im Lucas Oil Stadium in Indianapolis sei ein Problem gewesen.
"Es passierte im zweiten Viertel. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Hip-Drop-Tackle abbekommen habe. Mein Knöchel blieb im Gras oder im Rasen stecken, dem Korkrasen, einem wirklich seltsamen Spielfeld."
Und weiter: "Ich habe versucht, es mit Tape zu fixieren, bin im dritten Viertel wieder reingegangen, aber dann wurde es nur noch schlimmer. Wenn ich nicht schnell laufen oder mich abstützen kann, ist es besser, wenn andere Tight Ends spielen."