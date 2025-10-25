"Unglaubliche Präsenz:" Welschof schwärmt von Ikone Rodgers

Von seinem Debüt in der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL träumt Julius Welschof noch, mit einigen ganz Großen des Sports hat der Deutsche allerdings schon zusammengespielt. Beispielsweise mit Ikone Aaron Rodgers - der habe "eine unglaubliche Präsenz, ist selbstbewusst, direkt und ehrlich", sagte der 28-Jährige im ran-Interview über den Star-Quarterback. Seit dem Sommer trainiert Welschof gemeinsam mit dem Superbowl-Champion von 2011 bei den Pittsburgh Steelers.

"Wenn etwas nicht läuft, spricht er es ohne Umschweife an", sagte Welschof. Dabei sei die Kommunikation mit dem 41-Jährigen, der bei den Green Day Packers zur Legende wurde, jedoch "nie respektlos oder überzogen, eher eine klare Ansage im richtigen Moment", erklärte Welschof. Der Linebacker wartet selbst noch auf sein Debüt in der besten Liga der Welt, in Pittsburgh ist er Teil des Practice Squads.

Von Rodgers, der nach zwei Jahren bei den New York Jets selbst erst im Juni für ein Jahr bei der Franchise aus der American Football Conference unterschrieben hatte, könne er folglich viel lernen: "Ich bin selbst eher ein ruhiger Typ, aber ich mag diese direkte Art", erklärte der Linebacker: "Wenn jemand sagt, was gut war oder was nicht passt, hilft das am meisten. Ego muss da jeder ausschalten können."

Das gilt auch für Welschof: Auch in seinem zweiten Jahr in Pittsburgh gehört er nicht zum 53-köpfigen Hauptkader, an seiner Situation sieht er trotzdem viel Positives: "Ich bin ehrlich: Ich bin immer noch zufrieden. In einem NFL-Team zu spielen, ist etwas ganz Besonderes", sagte er: "Ich sehe es als Privileg, Teil dieser Organisation zu sein."