Im Anschluss an seine Halftime-Show mit politischen Botschaften hat Bad Bunny seinen Instagram-Account mittlerweile gelöscht. Was steckt hinter der Aktion des Rappers? Wenige Stunden nach seiner Halftime Show beim Super Bowl zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13) hat Bad Bunny für einen Paukenschlag gesorgt. Der aus Puerto Rico stammende Rapper hat sämtliche Inhalte seines Instagram-Accounts gelöscht. Zudem entfolgte er allen anderen Instagram-Nutzern. Halftime Show: Die politischen Botschaften von Bad Bunny und Green Day Nun wird über die Hintergründe dieser Maßnahme von Bad Bunny, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martinez Ocasio heißt, spekuliert.

Bad Bunny: Instagram-Account wegen Trump-Kritik gelöscht? Das "People Magazine" vermutet etwa, dass Bad Bunny dies aufgrund des Gegenwinds nach seiner Halftime-Show gemacht haben könnte. So bezeichnete US-Präsident Donald Trump den Auftritt von Bad Bunny, der nur auf Spanisch sang, in einem Beitrag auf Truth Social als "absolut schrecklich".

"Sie ist eine Beleidigung der Größe Amerikas und entspricht nicht unseren Standards für Erfolg, Kreativität oder Exzellenz", kritisierte Trump.

