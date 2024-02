Super Bowl 2024: Brock Purdy - bereit für die große Bühne

Cam Newton kritisiert Brock Purdy

Aber dies bringt ich auch Kritiken ein. Wie unlängst von Cam Newton, der ihn als Game-Manager bezeichnete. Die Nominierung zu einem der fünf Anwärter auf die MVP-Auszeichnung? Nichts für den ehemaligen MVP Newton.

Nicht mal zu den besten fünf seines Teams zählte ihn der einstige Super Bowl-Teilnehmer mit den Carolina Panthers.

Aber nicht nur Newton, auch in den sozialen Netzwerken schlägt Purdy Gegenwind entgegen.

Aber was entgegnet Purdy auf diese Kritik? "Das ist Teil des Spiels", sagt er. "Ich konzentriere mich darauf, was ich zu tun habe. Für mich ist es wichtig, den Respekt und das Vertrauen meiner Teamkollegen zu haben."

Und Brandon Allen, der als dritter Quarterback bei den 49ers tagtäglich mit ihm arbeitet, springt Purdy im Gespräch mit ran zur Seite.

"So ist das Leben, so ist Social Media", sagt er. "Jeder mag diese guten Geschichten, wenn ein Spieler als letztes gedraftet wird. Aber anscheinend mag man es nicht, wenn diese gute Geschichte sich in einen guten Spieler wandelt. Die Leute wollen ihn wohl wieder runtermachen, weil er oben angekommen ist. Er macht einen großartigen Job. Und er lässt sich von dem, was da täglich geschrieben wird, nicht beeinflussen."