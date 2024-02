Super Bowl 2024: 49ers-Quarterback Brock Purdy - bereit für die große Bühne

Fazit: Offensive

Offensiv dürften die 49ers die Nase vorn haben. QB Purdy schlägt Mahomes statistisch gesehen knapp. An Runningback McCaffrey kommt aktuell keiner in der Liga vorbei. So auch nicht Chiefs RB Isiah Pacheco. Tight End George Kittel hat ähnliche Zahlen wie Kontrahent Kelce. Jedoch braucht Kittle dafür deutlich weniger Catches. Bei den Receivern zeigte Aiyuk mit knapp 400 Yards mehr ebenfalls bessere Statistiken. Die Backups flachen bei beiden Teams etwas ab. In der O-Line tun sich beide Teams nicht viel.



Pro: San Francisco 49ers © IMAGO/Icon Sportswire