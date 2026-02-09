Nach der Niederlage gegen die Seahawks gibt der Patriots-Quarterback zu, dass ihm eine Spritze verabreicht wurde. Einfluss auf sein Spiel habe das aber nicht gehabt.

Was in den vergangenen Tagen schon vermutet worden war, hat sich bewahrheitet: Drake Maye machte die Schulterverletzung vom AFC Championship Game doch mehr zu schaffen, als er zunächst zugeben wollte.

Der Quarterback der New England Patriots hat nach Informationen von "MassLive.com" nach der 13:29-Niederlage gegen die Seattle Seahawks eingeräumt, vor dem Super Bowl eine schmerzstillende Spritze in die rechte Schulter bekommen zu haben.

Er selbst behauptete, dass er während des Spiels schmerzfrei agiert und ihn die Verletzung nicht beeinflusst habe.