nfl
Super Bowl 2026: Drake Maye von den New England Patriots spielte mit Schmerzmitteln
- Veröffentlicht: 09.02.2026
- 06:34 Uhr
- Tobias Wiltschek
Nach der Niederlage gegen die Seahawks gibt der Patriots-Quarterback zu, dass ihm eine Spritze verabreicht wurde. Einfluss auf sein Spiel habe das aber nicht gehabt.
Was in den vergangenen Tagen schon vermutet worden war, hat sich bewahrheitet: Drake Maye machte die Schulterverletzung vom AFC Championship Game doch mehr zu schaffen, als er zunächst zugeben wollte.
Der Quarterback der New England Patriots hat nach Informationen von "MassLive.com" nach der 13:29-Niederlage gegen die Seattle Seahawks eingeräumt, vor dem Super Bowl eine schmerzstillende Spritze in die rechte Schulter bekommen zu haben.
Er selbst behauptete, dass er während des Spiels schmerzfrei agiert und ihn die Verletzung nicht beeinflusst habe.
Super Bowl: Drake Maye wirft zwei Interceptions
In Topform aber präsentierte sich der 23-Jährige auch nicht. Er warf zwar zwei Touchdown-Pässe, leistete sich aber auch zwei Interceptions und einen Fumble.
Zu seiner Verteidigung sei aber auch festgehalten, dass die Offensive Line der Patriots einen noch schlechteren Tag erwischte: Sie ließ sechs Sacks und elf Quarterback-Hits zu.