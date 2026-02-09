- Anzeige -
NFL

Super Bowl 2026: Lewis Hamilton zeigt sich auf Tribüne mit Kim Kardashian und heizt Liebesgerüchte an

  • Veröffentlicht: 09.02.2026
  • 06:31 Uhr
  • ran.de

Beim Super Bowl LX zeigen sich Lewis Hamilton und Kim Kardashian gemeinsam. Das sorgt für neue Spekulationen.

Superstars gehören zum Super Bowl wie Touchdowns zum American Football. Auch Ausgabe LX zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots bildete da keine Ausnahme. Nicht nur Schauspieler Chris Pratt und Musiker Jon Bon Jovi, die ihre Teams aufs Feld riefen, gaben sich die Ehre.

Auf der Tribüne saß auch Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton, an seiner Seite US-Star Kim Kardashian. Das ließ die Gerüchteküche abermals heißlaufen. Bereits seit einigen Tagen wird spekuliert, dass die beiden ein Paar sein könnten. Nun zeigten sie sich gemeinsam. Sie sind schon länger Freunde.

Super Bowl LX: Hamilton und Kardashian zusammen in Paris

Nachdem Hamilton und Kardashian Tage zuvor bei der Ankunft an einem Hotel in Paris gesehen wurden, hatte eine Quelle laut "People" gesagt: "Es war ein romantisches Treffen."

Die vierfache Mutter war nach der Scheidung von Kanye West mit Schauspieler Pete Davidson zusammen, auch über eine Affäre mit NFL-Star Odell Beckham Jr. wurde spekuliert. Lewis Hamilton pflegte eine On-off-Beziehung mit Musikerin Nicole Scherzinger, die für Schlagzeilen sorgte.

