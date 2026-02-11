Super Bowl 2026: Zuschauerrekord knapp verfehlt - Bad Bunny weit hinter Kendrick Lamar

Der Super Bowl zog wieder dutzende Millionen Menschen in den USA vor den Fernseher. Allerdings verfehlten sowohl das Spiel als auch die Halbzeitshow Rekorde.

Die Übertragung des Super Bowl LX hat in den USA erneut Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt und den Zuschauerrekord dabei nur knapp verfehlt.

Den 29:13-Sieg der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots sahen laut dem Medienforschungsunternehmen Nielsen im Durchschnitt 124,9 Millionen Menschen bei "NBC", der Streaming-Plattform "Peacock", dem spanischsprachigen Sender Telemundo, "NBC Sports Digital" und "NFL+".

Damit ist die Partie die bislang zweitmeistgesehene Sendung in den USA hinter dem 40:22-Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs, den im vergangenen Jahr 127,7 Millionen Menschen auf "Fox" verfolgten.