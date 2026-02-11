Bad Bunny nicht in den Top 3
Super Bowl 2026: Zuschauerrekord knapp verfehlt - Bad Bunny weit hinter Kendrick Lamar
- Aktualisiert: 11.02.2026
- 09:31 Uhr
- SID
Der Super Bowl zog wieder dutzende Millionen Menschen in den USA vor den Fernseher. Allerdings verfehlten sowohl das Spiel als auch die Halbzeitshow Rekorde.
Die Übertragung des Super Bowl LX hat in den USA erneut Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt und den Zuschauerrekord dabei nur knapp verfehlt.
Den 29:13-Sieg der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots sahen laut dem Medienforschungsunternehmen Nielsen im Durchschnitt 124,9 Millionen Menschen bei "NBC", der Streaming-Plattform "Peacock", dem spanischsprachigen Sender Telemundo, "NBC Sports Digital" und "NFL+".
Damit ist die Partie die bislang zweitmeistgesehene Sendung in den USA hinter dem 40:22-Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs, den im vergangenen Jahr 127,7 Millionen Menschen auf "Fox" verfolgten.
Super-Bowl-Halbzeitshow: Bad Bunny nicht in den Top 3
Die Halbzeitshow mit dem puertoricanischen Superstar Bad Bunny blieb jedoch relativ weit hinter den Bestwerten zurück.
Den Auftritt sahen durchschnittlich 128,2 Millionen Menschen, das macht Platz vier. Die Halbzeitshow von Kendrick Lamar im vergangenen Jahr hält den Rekord mit 133,5 Millionen Zuschauern, auch den Auftritt von Michael Jackson 1993 sahen mehr Menschen.
Für Top-Einschaltquoten sorgte Bad Bunny, der als erster Headliner ausschließlich auf Spanisch sang, dagegen bei "Telemundo". Durchschnittlich 3,3 Millionen Zuschauer schalteten zum Super Bowl ein; während der Halbzeitshow stieg die Zahl auf 4,8 Millionen an. Beides sind Bestwerte im spanischsprachigen Fernsehen in den USA.