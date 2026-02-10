- Anzeige -
Offensive Line muss weiter verbessert werden

NFL: New England Patriots - Super Bowl macht größte Baustelle deutlich - Drake Maye braucht Hilfe

  • Aktualisiert: 11.02.2026
  • 10:10 Uhr
  • Kai Esser

Die New England Patriots waren im Super Bowl kurz davor, eine märchenhafte Saison zu krönen. Allerdings hat das Spiel eine klaffende Schwachstelle offenbart: Die Offensive Line.

Von Kai Esser

Knapp vor dem großen Ziel sind die New England Patriots gescheitert. Im Super Bowl unterlag das Team von Head Coach Mike Vrabel den Seattle Seahawks mit 13:29.

In Wahrheit waren die "Pats" jedoch meilenweit entfernt, denn die Seahawks dominierten das Spiel von der ersten Minute an.

Auch, weil die größte Schwachstelle des Teams vom Gegner gnadenlos sichtbar gemacht wurde: Die Offensive Line. Daran muss New England in der Offseason ansetzen, um Quarterback Drake Maye besser zu beschützen.

New England Patriots: Rookie Will Campbell historisch schwach

Ganze sieben Mal wurde Maye im Super Bowl gesackt, insgesamt wurde kein Quarterback in der Postseason jemals so oft zu Boden gebracht wie der 23-Jährige. Ein Rekord, den niemand haben will, der aber zu Denken gibt.

Gerade Left Tackle Will Campbell war überfordert. Laut "Next Gen Stats" ließ der Rookie alleine im Super Bowl bei 14 Snaps Druck über seine Position zu, das ist Höchstwert. Nicht des Spiels, nicht der Playoffs, sondern der ganzen Saison!

"Ich werde mein Leben dafür geben, Drake Maye zu beschützen", sagte der an Position vier ausgewählte Spieler aus dem vergangenen Draft damals unter Tränen. Das Mindset stimmt, aber reicht die Qualität?

Head Coach Mike Vrabel traf kurz nach dem Super Bowl bereits eine Grundsatzentscheidung: Campbell wird auch künftig Left Tackle bleiben und nicht etwa auf Guard verschoben.

Freilich, Campbell - der sich nach dem Spiel nicht den Medien stellen wollte - ist nicht alleine schuld. Aber er ist ein wenig Sinnbild der Schwachstelle. Auch Guard Jared Wilson ist Rookie und macht seinen Job leicht besser, verliert jedoch auch oft seine direkten Duelle gegen Defensive Tackles.

New England Patriots: Offensive Line wird besser - Augen auf in Offseason

Allerdings: In der NFL ist Erfahrung eine nahezu unbezahlbare Währung. Man möge nur mal bei Right Tackle Morgan Moses nachfragen. Der 34-Jährige hielt sich weitgehend schadlos in den Playoffs.

Gut möglich also, dass sowohl Campbell als auch Wilson in der kommenden Saison alleine deshalb besser sind, weil sie wissen, wie es die Besten gegen sie gemacht haben.

Zudem gibt es eigentlich kaum eine Position, auf der die Patriots in der Offseason mehr Bedarf haben, nimmt man einmal Defensive End und Wide Receiver heraus. Sowohl in der Free Agency, wo die Patriots eine Menge Geld auf der hohen Kante haben - als auch im Draft. Viele Mock Drafts haben an Stelle 31 einen Offensive Lineman für New England auf dem Zettel.

Vor allem sind sie es jedoch ihrem Franchise Quarterback schuldig. Maye ist der Schlüssel für den Erfolg dieses Teams. Dazu muss seine Pocket häufiger sauber sein als bisher. Mit löchrigem Schutz für den Playmaker hat bisher fast nie ein Team den Super Bowl gewonnen - oder seinen Star-Quarterback lange gehalten.

So hat in Foxborough schließlich auch ein gewisser Tom Brady bereits seine Erfolge geholt.

Auch interessant: Super-Bowl-Champion Derick Hall hatte nur eine Ein-Prozent-Überlebenschance

