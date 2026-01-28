Super Bowl 60 steigt am 8. Februar im Levi's Stadium. Die New England Patriots und den Seattle Seahawks bestreiten den finalen Showdown der NFL-Saison. ran liefert die wichtigsten Infos und Neuerungen zum Mega-Event im Newsticker.

Alles ist angerichtet für Super Bowl 60. Am 8. Februar (0:30 Uhr deutsche Zeit) steigt im Levi's Stadium das mit Spannung erwartete Endspiel der NFL-Saison zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks.

New England hat sich mit einem 16:3 gegen die Los Angeles Chargers und ein 28:16 gegen die Houston Texans ins AFC Championship Game manövriert. Dort gab es ein knappes 10:7 bei den Denver Broncos.

Die Seahawks durften die Wild Card Round als Erstplatzierter der Conference überspringen und qualifizierten sich mit einem furiosen 41:6 gegen San Francisco für das NFC Championship Game. Dort musste Seattle zittern, gewann aber mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams.

Die Seahawks haben erst einen Super Bowl (2013) gewonnen, während die Patriots schon sechsmal erfolgreich waren. Beide Teams trafen vor elf Jahren im Super Bowl aufeinander, den die Patriots mit 28:24 gewinnen konnten.

ran liefert alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten rund um den Super Bowl im News-Ticker.