Super Bowl 60 - New England Patriots vs. Seattle Seahawks: Großer Auftritt für Sänger Teddy Swims - Infos und Neuigkeiten im Newsticker
- Aktualisiert: 28.01.2026
- 17:23 Uhr
- ran.de
Super Bowl 60 steigt am 8. Februar im Levi's Stadium. Die New England Patriots und den Seattle Seahawks bestreiten den finalen Showdown der NFL-Saison. ran liefert die wichtigsten Infos und Neuerungen zum Mega-Event im Newsticker.
Alles ist angerichtet für Super Bowl 60. Am 8. Februar (0:30 Uhr deutsche Zeit) steigt im Levi's Stadium das mit Spannung erwartete Endspiel der NFL-Saison zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks.
New England hat sich mit einem 16:3 gegen die Los Angeles Chargers und ein 28:16 gegen die Houston Texans ins AFC Championship Game manövriert. Dort gab es ein knappes 10:7 bei den Denver Broncos.
Die Seahawks durften die Wild Card Round als Erstplatzierter der Conference überspringen und qualifizierten sich mit einem furiosen 41:6 gegen San Francisco für das NFC Championship Game. Dort musste Seattle zittern, gewann aber mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams.
Die Seahawks haben erst einen Super Bowl (2013) gewonnen, während die Patriots schon sechsmal erfolgreich waren. Beide Teams trafen vor elf Jahren im Super Bowl aufeinander, den die Patriots mit 28:24 gewinnen konnten.
ran liefert alle wichtigen Informationen und Neuigkeiten rund um den Super Bowl im News-Ticker.
+++ 28. Januar, 17:04 Uhr: Teddy Swims erhält großen Auftritt +++
Teddy Swims wird als Main Act beim Super Bowl LX Tailgate Concert auftreten. Dies gab die NFL am Mittwoch offiziell bekannt. Die Show soll vor dem Super Bowl zwischen den Seahawks und den Patriots den NFL-Fans mächtig einheizen.
Der "Lose Control"-Sänger blickt mit großer Vorfreude auf seinen großen Auftritt. "Der Super Bowl ist eine dieser Veranstaltungen, die ich mit meinem Vater und meinen Brüdern gesehen habe und von denen ich immer geträumt habe, dabei zu sein und aufzutreten", erklärte der Musiker.
Und weiter: "Da ich aus einer Football-Familie komme, habe ich mein ganzes Leben lang gespielt und den Super Bowl gesehen. Es war immer eine schöne Zeit für mich und meine Familie, um zusammen abzuhängen. Es ist eine Ehre, ein Teil davon zu sein und das Spiel einzuläuten", so Swims.
Im Anschluss wird die Band Green Day die Eröffnungsfeier begleiten und Charlie Puth die Nationalhymne singen. In der Halbzeit-Show wird dann Rapper Bad Bunny für den musikalischen Höhepunkt des Abends sorgen.