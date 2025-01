Union Station leuchtet für Golden Raye Mahomes

Rechtzeitig vor dem Start in die heiße Phase des Jahres ist Footballstar Patrick Mahomes zum dritten Mal Vater geworden. Ehefrau Brittany brachte am Sonntag ein Mädchen mit dem Namen Golden Raye zur Welt, die Stadt Kansas City ließ die Union Station zu Ehren des Kindes golden erleuchten. "Golden Raye Mahomes • 1/12/25", postete der 29-Jährige bei Instagram.

Die Geschwister des Neugeborenen heißen Sterling Skye (3) und Patrick Bronze Lavon Mahomes III (2). Als der Junge 2022 zur Welt gekommen war, erstrahlte der Bahnhof in blau und weiß, bei der Erstgeborenen (natürlich) in pink und weiß.

Quarterback Mahomes startet am Wochenende mit den Kansas City Chiefs in die Play-offs, am Samstag (22.30 Uhr/RTL und DAZN) geht es für den Champion der vergangenen beiden Jahre gegen die Houston Texans. Mahomes hatte gehofft, dass der Titelverteidiger die Hauptrunde als Nummer eins der American Football Conference (AFC) abschließen kann, damit das Team am Wildcard-Wochenende frei und er mehr Zeit vor der Geburt hat. Es gelang, die Chiefs verdienten sich das Freilos.