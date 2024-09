Vierter Sieg: Vikings schlagen auch die Packers

Die Minnesota Vikings haben Jordan Love das Comeback bei den Green Bay Packers verhagelt und ihre weiße Weste in der National Football League (NFL) gewahrt. Das stark in die Saison gestartete Team um Quarterback Sam Darnold feierte beim 31:29 im Lambeau Field den vierten Sieg im vierten Spiel. Die Vikings sind in der National Football Conference (NFC) das einzige ungeschlagene Team neben den Seattle Seahawks (3:0).