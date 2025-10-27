Wieder drei Touchdowns: Taylor führt Colts zum nächsten Sieg

Die Indianapolis Colts sind dank ihres überragenden Runningbacks Jonathan Taylor zum nächsten Sieg in der National Football League (NFL) gestürmt. Der 26-Jährige steuerte zum 38:14 gegen Tennessee Titans drei Touchdowns bei: Zweimal trug er den Ball in die Endzone, einmal fing er einen Pass von Quarterback Daniel Jones.

"Wir erleben gerade Großartigkeit direkt vor unseren Augen. Es ist selten, dass Spieler auf so einem hohen Niveau so konstant spielen", lobte Teamkollege DeForest Buckner den erneuten Matchwinner, der zum vierten Mal in dieser Saison drei Touchdowns in einem Spiel erzielte. Außerdem gelang ihm dieses Kunststück zum dritten Mal in Folge gegen Tennessee.

Taylor, der sogar mit einem Lauf über 80 Yards punktete, schraubte seine Bilanz auf insgesamt 63 erlaufene Touchdowns in seinen ersten 75 Spielen. Nur drei NFL-Profis waren in der Ligahistorie zu Beginn ihrer Karriere erfolgreicher. Mit sieben Siegen in acht Spielen ist Indianapolis das erfolgreichste Team der NFL.

Taylor selbst lobte die Ausgeglichenheit der Mannschaft: "Wir haben viele Spieler, die Aktionen machen, also wird jeder den Ball bekommen, und das macht uns so gefährlich."