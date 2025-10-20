Baseball: Blue Jays erzwingen Spiel sieben

Die Toronto Blue Jays haben den ersten Matchball der Seattle Mariners abgewehrt und Spiel sieben um den Einzug in die World Series erzwungen. Die Kanadier gewannen vor heimischer Kulisse 6:2, in der Halbfinalserie der Major League Baseball (MLB) steht es damit nach Siegen 3:3. Die Entscheidung fällt in der Nacht zu Dienstag.

Toronto hatte zuletzt bei den jeweiligen Titelgewinnen 1992 und 1993 im Finale gestanden. Seattle wartet als einzig verbliebene Franchise der MLB auf den erstmaligen Einzug in die World Series.

Als Gegner stehen die Los Angeles Dodgers fest. Sie hatten sich in ihrem Halbfinale gegen die Milwaukee Brewers souverän mit 4:0 durchgesetzt.