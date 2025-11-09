Zwei Baseball-Stars aus der nordamerikanischen Profiliga MLB drohen wegen Spielmanipulation jahrzehntelange Haftstrafen.

Die Pitcher Emmanuel Clase und Luis Ortiz von den Cleveland Guardians wurden von der Staatsanwaltschaft in Brooklyn/New York im Zusammenhang mit einem Komplott zur Manipulation von Wetten auf Würfe in MLB-Spielen angeklagt. Sollte ein Gericht allen Anklagepunkten folgen, könnten beide für jeweils 65 Jahre im Gefängnis landen.

Ortiz (26) wurde am Sonntag in Boston verhaftet. Clase (27), einer der besten "Closer" (Pitcher, die einen Vorsprung über kurze Phasen ins Ziel bringen) der Liga, ist noch auf freiem Fuß. Beide waren bereits im Sommer wegen der Anschuldigungen suspendiert worden.

Wie ESPN berichtet, schildert die 23-seitige Anklageschrift dezidiert die Manipulationsversuche. Demnach haben Ortiz und Clase Bälle abgesprochen so geworfen, dass Wettende auf "Ball" oder "Strike" setzen konnten.

Für einen absichtlichen Fehlwurf am 15. Juni soll Ortiz 5000 Dollar kassiert haben, Clase die gleiche Summe für die "Beihilfe". Am 27. Juni sollen beide dies für jeweils 7000 Dollar wiederholt haben. Clase hätte in den kommenden drei Jahren rund 26 Millionen Dollar Gehalt von den Guardians erhalten. Ortiz im kommenden Jahr immerhin 820.000 Dollar.