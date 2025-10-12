Major League Baseball: Milwaukee Brewers lösen letztes Halbfinal-Ticket - Sieg über Chicago Cubs

Die Baseballsaison neigt sich dem Ende zu. Als letztes Team haben sich nun die Milwaukee Brewers für das Playoff-Halbfinale qualifiziert.

Die Milwaukee Brewers haben sich das letzte Ticket für das Playoff-Halbfinale in der Major League Baseball gesichert.

Beim 3:1 im entscheidenden fünften Duell mit den Chicago Cubs sorgten drei Solo-Homeruns von William Contreras, Brice Turang und Andrew Vaughn für die Entscheidung.

Damit trifft Milwaukee ab Montag auf Titelverteidiger Los Angeles Dodgers – das Team, das Max Kepler und seine Philadelphia Phillies aus dem Rennen geworfen hatte.