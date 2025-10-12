Sport Allgemein
Major League Baseball: Milwaukee Brewers lösen letztes Halbfinal-Ticket - Sieg über Chicago Cubs
- Aktualisiert: 12.10.2025
- 10:15 Uhr
- SID
Die Baseballsaison neigt sich dem Ende zu. Als letztes Team haben sich nun die Milwaukee Brewers für das Playoff-Halbfinale qualifiziert.
Die Milwaukee Brewers haben sich das letzte Ticket für das Playoff-Halbfinale in der Major League Baseball gesichert.
Beim 3:1 im entscheidenden fünften Duell mit den Chicago Cubs sorgten drei Solo-Homeruns von William Contreras, Brice Turang und Andrew Vaughn für die Entscheidung.
Damit trifft Milwaukee ab Montag auf Titelverteidiger Los Angeles Dodgers – das Team, das Max Kepler und seine Philadelphia Phillies aus dem Rennen geworfen hatte.
Milwaukee Brewers bestes Team der regulären Saison
Die Brewers, mit 97 Siegen bestes Team der regulären Saison, gewannen erstmals seit 2018 wieder eine Playoff-Serie.
Das zweite Team für die World Series ermitteln die Toronto Blue Jays und die Seattle Mariners.
